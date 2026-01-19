TPHCM siết chặt quản lý thi công, bảo đảm an toàn lao động tại các công trình xây dựng

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thi công, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các công trình trọng điểm.

Chiều 19-1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bồ Kỹ Thuật cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thi công, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các công trình trọng điểm.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, trên địa bàn TPHCM vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động trong thi công xây dựng, nhất là tại các công trình có quy mô lớn, thi công phức tạp. Do đó, việc siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế sự cố, tai nạn lao động, bảo đảm an toàn cho người lao động và cộng đồng xung quanh.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 6-6-2025 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn trong thi công, cũng như các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Các nhà thầu phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn lao động, đặc biệt đối với việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Trong quá trình thi công, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn chống ngã cao, an toàn điện, an toàn khi thi công trên cao, trong không gian hạn chế; đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu các nhà thầu lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầy đủ thiết kế biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn cho công trình lân cận, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phù hợp với quy mô, tính chất từng công trình. Công tác kiểm tra, giám sát hiện trường phải được tăng cường; kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục hoặc đình chỉ thi công đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố, tai nạn lao động do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước được giao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; đồng thời kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Đối với các trường hợp vi phạm, thành phố sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; yêu cầu thay thế hoặc đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị không đáp ứng điều kiện năng lực. Kiên quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy móc, thiết bị khi phát hiện sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố công trình.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu Côn Đảo; Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên, góp phần bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG