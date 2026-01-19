Đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ sớm, từ xa

Các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội đã túc trực từ sáng sớm 19-1, phối hợp cùng với lực lượng sở tại đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho đoàn xe đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng di chuyển an toàn.

Từ 4 giờ 45 phút, trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm có đoàn xe đại biểu đi qua, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an cơ sở và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã ứng trực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ ngày đầu diễn ra các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cảnh sát giao thông, công an các phường, xã liên quan có mặt từ sớm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường di chuyển của đoàn đại biểu. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), các lực lượng công an thành phố đã phân luồng giao thông linh hoạt, bảo đảm trật tự, an toàn trên tuyến; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành; không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất; hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt bình thường của nhân dân…

Ghi nhận trong sáng 19-1, giao thông tại các tuyến đường, khu vực diễn ra các sự kiện ngày đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã có những điểm tích cực.

Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ, tạm dừng các phương tiện để đoàn xe ưu tiên di chuyển. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, nhờ việc thông báo rộng rãi lộ trình thay thế, nên sáng cùng ngày 19-1, lưu lượng phương tiện cá nhân trên các tuyến đường cấm đã giảm đáng kể. Các tuyến đường nội đô có sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động để hướng dẫn, giúp dòng xe di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trong khi đó, công an các phường, xã có tuyến giao thông phục vụ Đại hội đã trực tiếp nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đa số người dân cũng đã chủ động cập nhật lộ trình qua phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn các cung đường vòng để tránh khu vực hạn chế. Bên cạnh đó, người dân tham gia giao thông đã tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe ưu tiên làm nhiệm vụ phục vụ Đại hội đã tuân thủ triệt để theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho xe ưu tiên.

ĐỖ TRUNG