Tuân thủ "3 không" để tránh bẫy bắt cóc online

Chiều 19-1, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về công tác phòng, chống ma túy và nâng cao cảnh giác với loại tội phạm "bắt cóc online" trong học sinh, sinh viên.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm, Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh, sinh viên sập bẫy là do tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm sống và chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về các phương thức thủ đoạn của tội phạm.

Để phòng chống tội phạm "bắt cóc online", Công an TPHCM khuyến cáo mỗi cá nhân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên cần ghi nhớ nguyên tắc "3 không":

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Không nghe theo yêu cầu của người lạ: Tuyệt đối không rời khỏi nơi ở, tự cách ly hay chuyển tiền theo hướng dẫn của những người tự xưng là cán bộ chức năng qua điện thoại.

Không lo sợ trước các lệnh bắt giả mạo: Công an, Viện kiểm sát nhân dân hay tòa án khi làm việc với người dân đều phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập gửi trực tiếp qua công an địa phương hoặc bưu điện, không làm việc qua điện thoại hay video call.

Công an TPHCM yêu cầu các phòng nghiệp vụ thông báo chi tiết thủ đoạn của tội phạm đến các cơ sở giáo dục. Mỗi cán bộ, giáo viên cần trở thành một báo cáo viên để chung tay trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống cho học sinh.

Đồng thời, các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp mỗi cá nhân chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng.

Lực lượng công an cũng đề nghị các nhà trường phối hợp chặt chẽ, khi có thông tin phản hồi từ học sinh về các cuộc gọi nghi ngờ, cần liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, không để các em trở thành nạn nhân tiếp theo của các vụ bắt cóc trực tuyến.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị

"Bắt cóc online" mối đe dọa lớn đối với giới trẻ Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) cho biết hiện nay, tội phạm "bắt cóc online" đang trở thành mối đe dọa lớn đối với giới trẻ. Thời gian qua, đơn vị đã ghi nhận 77 vụ bắt cóc online trên địa bàn, trong đó giải cứu thành công 52 vụ. Riêng tháng 1-2026 đã xảy ra 16 vụ với mức độ báo động ngày càng tăng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là giả danh công an, tòa án hoặc viện kiểm sát gọi điện cho học sinh, sinh viên. Kịch bản của chúng thường bao gồm các bước như: Thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân tự cách ly, rời khỏi nơi ở hiện tại (phòng trọ, nhà riêng) để đến một khu vực vắng vẻ hoặc phòng trọ khác. Sau đó cắt đứt liên lạc, nạn nhân không được gọi điện thoại cho gia đình hay bất kỳ ai. Đối tượng yêu cầu nạn nhân nói chuyện với cha mẹ theo kịch bản có sẵn hoặc thậm chí dẫn dụ nạn nhân tự cởi quần áo, làm các thao tác hành hạ bản thân để chúng quay clip, chụp ảnh gửi về cho gia đình đòi tiền chuộc.

VĂN ANH