- Sáng mai đi bầu, ông chọn được người để bỏ phiếu chưa?

- Cũng nhắm rồi. Tôi đọc kỹ tài liệu, soi vào quá trình công tác và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Hôm tiếp xúc cử tri, tôi tham dự từ đầu đến cuối, đặt câu hỏi và lắng nghe họ trả lời để chọn người gởi gắm niềm tin.

- Ông bạn nhậu của tôi thì lại qua loa hết nấc. Ổng nói chọn ai cũng được, suy nghĩ chi cho mệt. Có người còn tính nhờ người nhà bỏ giùm luôn cho tiện...

- Như vậy là thờ ơ. Trách nhiệm của cử tri là phải tự tay chọn người xứng đáng đại diện cho mình lo việc chung, việc nước.

- Tôi cũng nghĩ y như ông. Mỗi cử tri phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, đó còn là trách nhiệm của người công dân với Ngày hội non sông.

- Mai gặp nhau ở điểm bầu cử. Bỏ phiếu xong mình cà phê nhé!

Đờ Mi Pho