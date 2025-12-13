Hải Phòng định hướng thành điểm hút khách du lịch trong nước và quốc tế

Từ định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hải Phòng xác định rõ du lịch là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng. Lợi thế biển đảo, di sản thế giới và hạ tầng hiện đại là cơ sở để Hải Phòng bứt phá trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Lợi thế cho ngành du lịch

Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng hiện nay có quy mô kinh tế du lịch với nhiều bệ đỡ để phát triển bứt phá.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố thu hút hàng loạt dự án hạ tầng du lịch lớn với tổng vốn đầu tư hơn 111.000 tỷ đồng, gần 10 khách sạn 5 sao đi vào hoạt động, hệ thống du thuyền quốc tế trị giá hàng chục triệu USD. Đảo Vũ Yên trở thành điểm nhấn mới với VinWonders Royal Parks, bến du thuyền; Đồ Sơn hồi sinh với khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới...

Du khách khám phá rừng ngập mặn Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng sở hữu 5 di tích trong quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Hải Phòng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi: tài nguyên biển đảo, di sản thế giới, hạ tầng giao thông đồng bộ với cao tốc, cảng hàng không quốc tế, cảng biển cửa ngõ.

Những lợi thế trên là tiền đề phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, tạo sự bổ sung hài hòa giữa “thiên nhiên kỳ thú” và “di sản ngàn năm” để Hải Phòng vươn lên vị thế trung tâm du lịch quốc tế. Song, việc phát triển du lịch ở Hải Phòng còn không ít thách thức, những tháng mùa Đông là mùa thấp điểm, lượng khách không nhiều; cùng với đó là chất lượng sản phẩm du lịch chưa đồng đều. Phía Tây thành phố có điểm mạnh là di sản phong phú, song sản phẩm du lịch đi kèm còn đơn điệu, thiếu dịch vụ lưu trú, trải nghiệm để giữ chân.

Rừng ngập mặn Đồ Sơn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Hải Phòng sở hữu quần đảo Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới; kết nối với vùng di sản văn hóa thế giới vừa được UNESCO công nhận, Côn Sơn - Kiếp Bạc mở ra không gian phát triển du lịch biển đảo, văn hóa và nghỉ dưỡng chất lượng cao, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư trong kỷ nguyên mới.

Thành phố âm nhạc

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu, đến năm 2030 thu hút khách du lịch đạt 25 triệu lượt. Một trong năm đột phá chiến lược được xác định là xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa - lịch sử, tài nguyên biển đảo và nông thôn. Phát huy giá trị và vai trò động lực của Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững, lan tỏa hình ảnh thành phố Cảng văn minh, thân thiện, đáng sống.

Du khách tham quan rừng ngập mặn Đồ Sơn

Với định hướng trên, nhiều giải pháp trọng tâm được nêu rõ để du lịch Hải Phòng thực sự cất cánh. Đó là tập trung khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo và di sản văn hóa đặc sắc; xây dựng Cát Bà thành “đảo xanh”, điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng đẳng cấp, Đồ Sơn thành trung tâm du lịch đa chức năng, Côn Sơn - Kiếp Bạc thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh quốc tế. Xây dựng các tuyến du lịch, cải thiện hạ tầng giao thông để kết nối Cát Bà - Đồ Sơn - Côn Sơn - Kiếp Bạc thành chuỗi không gian du lịch biển - đảo - di sản tâm linh, gắn với giá trị lịch sử, văn hóa, bản sắc vùng duyên hải Bắc bộ.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hải Phòng, để đạt chuẩn điểm đến cao cấp, Hải Phòng cần nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân lực; xây dựng thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế. Hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh trên nền tảng số gắn với chiến lược truyền thông hiện đại để lan tỏa hình ảnh Hải Phòng đến bạn bè quốc tế.

ĐỖ TRUNG