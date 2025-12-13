Phát triển du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo bền vững ở Huế

Được sự định hướng, hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các mô hình thoát nghèo ở TP Huế đã có hiệu quả rõ rệt. Trong đó, làm du lịch cộng đồng - mô hình đang góp phần tạo ra hướng mở về khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng.

Điểm xóa nghèo bên phá Tam Giang

Ven đầm phá Tam Giang, thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền, TP Huế, với phần lớn các hộ dân từng sống lênh đênh trên đầm phá và sau đó được nhà nước đưa lên bờ định cư. Nghề chài lưới bấp bênh, thu nhập không ổn định nên cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây từng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng dựa vào tiềm năng và lợi thế của vùng đầm phá, người dân ở đây đã được tạo thêm công ăn việc làm để vươn lên thoát nghèo.

Du khách khám phá rừng ngập mặn trên phá Tam Giang- điểm nhấn của du lịch cộng đồng ở thôn Ngư Mỹ Thạnh

Chị Nguyễn Thị Thảo, một trong số hàng chục gia đình ở thôn Ngư Mỹ Thạnh tham gia làm du lịch cộng đồng, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm vùng đầm phá Tam Giang, phấn khởi cho biết, người dân thôn Ngư Mỹ Thạnh đã được tạo thêm công ăn việc làm để vươn lên thoát nghèo. Cũng từ đây, bình quân gia đình tôi mỗi tháng có thêm thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Nhờ đó mà gia đình đã thoát nghèo và có điều kiện nuôi con cái ăn học tử tế.

Thôn Ngư Mỹ Thạnh được chọn triển khai mô hình thí điểm chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đầu tư 17,5 tỷ đồng, được triển khai từ giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cuối năm 2023, UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (trước đây) ban hành quyết định xây dựng điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh trở thành sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn 3 sao.

Hiện các dịch vụ du lịch cộng đồng ở Ngư Mỹ Thạnh thu hút đông đảo du khách như: Trải nghiệm chèo thuyền SUP ngắm cảnh rừng ngập mặn; trải nghiệm thả chuôm, đổ nò đánh bắt thủy sản cùng ngư dân địa phương; đi chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh. Ngoài trải nghiệm cuộc sống vùng đầm phá, du khách còn thưởng thức những món ăn tươi ngon do người dân nơi đây chế biến. Lượng khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ, hoạt động du lịch cộng đồng này đạt khoảng hơn 50.000 lượt người/năm. Mô hình phát triển du lịch cộng đồng đã và đang giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho khoảng hơn 30 hộ dân ở Ngư Mỹ Thạnh.

Du khách khám phá rừng ngập mặn trên phá Tam Giang- điểm nhấn của du lịch cộng đồng ở thôn Ngư Mỹ Thạnh

Nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; mở ra hướng đi mới nhằm tạo việc làm cho bà con góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, mới đây, UBND xã Đan Điền phối hợp với Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức WWF - Việt Nam tài trợ, tổ chức Lễ ra mắt tuyến đường tranh bích họa giảm nhựa Cư Lạc – Ngư Mỹ Thạnh.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, tuyến đường tranh bích họa gồm 10 bức tranh sinh động, nhiều màu sắc, được vẽ dọc theo tuyến du lịch Cư Lạc – Ngư Mỹ Thạnh. Mỗi bức tranh là một câu chuyện trực quan sinh động về đời sống ngư dân vùng đầm phá Tam Giang, về vẻ đẹp thiên nhiên, và đặc biệt là thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuyến đường bích họa không chỉ góp phần làm mới diện mạo du lịch cộng đồng, mà còn lan tỏa thông điệp “Giảm nhựa – Bảo vệ tương lai”, góp phần xây dựng xã Đan Điền xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững qua việc giúp người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng nhựa dùng một lần, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Việc phát triển du lịch cộng đồng không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống, mà còn giúp người dân tại khu vực A Lưới (TP Huế) ổn định kinh tế gia đình, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xã A Lưới 2 - một trong những địa phương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, những năm gần đây, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được xác định có nhiều tiềm năng phát triển. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 cho biết, những năm gần đây, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại xã A Lưới 2, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Năm 2025, địa phương thu hút khoảng 53.750 lượt khách, tạo việc làm cho 240 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 60-70 triệu đồng/người/năm; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 26 tỷ đồng.

Nhằm cụ thể hóa định hướng của TP Huế về phát triển du lịch vùng phía Tây, Đảng ủy xã A Lưới 2 đã ban hành Nghị quyết về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025-2030". Theo đó, xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã A Lưới 2 trong việc đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội; gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng hình ảnh “A Lưới 2 – Điểm đến xanh, thân thiện và đậm đà bản sắc” của vùng núi phía Tây thành phố Huế.

Đảng ủy xã A Lưới 2 đặt ra 5 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, xã A Lưới 2 đặt mục tiêu thu hút trên 60.000 lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 10-12%; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 1,5 ngày/khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 45 tỷ đồng/năm. Đồng thời, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200 lao động thường xuyên, việc làm thời vụ cho khoảng 400 lao động; qua đó, mang lại thu nhập bình quân lao động đạt 100-120 triệu đồng/người/năm.

Phiên chợ vùng cao A Lưới thu hút du khách

Sở Du lịch TP Huế vừa phối hợp với 9 công ty lữ hành tổ chức khảo sát du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5. Đoàn khảo sát đã đưa ra một số ý kiến đóng góp trực tiếp đến các hộ kinh doanh cũng như kiến nghị và đề xuất một số nội dung để có thể kết nối khai thác phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương vùng cao A Lưới theo hướng bền vững. Trong đó, đề xuất các xã vùng cao A Lưới cần có một đầu mối để tạo thuận lợi cho các công ty lữ hành trong việc thiết kế tour.

Đại diện Sở Du lịch TP Huế cho biết, các xã ở vùng cao A Lưới cần nghiên cứu phát triển mỗi xã có một đến hai sản phẩm đặc trưng, đặc biệt chú trọng sản phẩm về đêm. Sở Du lịch sẽ phối hợp và hỗ trợ các xã quảng bá du lịch và quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo thuyết minh viên, tư vấn và xây dựng homestay đạt chuẩn, số hóa ẩm thực; hỗ trợ các xã liên kết phát triển sản phẩm; sản phẩm phải đặc trưng, tránh trùng lặp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho rằng, vùng cao A Lưới có tiềm năng lớn với khí hậu mát mẻ trong lành, có nhiều suối thác đẹp, văn hóa cộng đồng bản sắc và là vùng đất anh hùng trong thời kỳ cách mạng; bởi vậy phát triển du lịch là hướng đi tiềm năng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

BÙI OANH