Dự kiến đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc

Một góc Phú Quốc

Theo số liệu thống kê, sau 11 tháng của năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2024. Với đà tăng trưởng ổn định trong quý 4 và nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, việc đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế vào giữa tháng 12-2025 được đánh giá là khả thi và có cơ sở vững chắc.

Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một ngưỡng phát triển mới của du lịch Việt Nam trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo đó sự kiện dự kiến sẽ gồm: Lễ chào mừng đặc sắc hành khách trong chuyến bay có hành khách thứ 20 triệu (dự kiến diễn ra tại chân máy bay và khu vực sân bay). Lễ vinh danh 3 vị khách quốc tế: vị khách thứ 19.999.999, vị khách thứ 20.000.000 và vị khách thứ 20.000.001, cùng những món quà mang dấu ấn riêng của Phú Quốc.

VĨNH XUÂN