Giảm mạnh giá vé tàu đưa đón người đi làm trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng

Sau hơn 1 tháng thí điểm chạy tàu đưa đón công chức, viên chức, người lao động đi làm trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng, ngành đường sắt quyết định giảm mạnh giá vé tháng và điều chỉnh giờ tàu cho phù hợp hơn.

Hành khách trên tàu tuyến Hải Dương - Hải Phòng

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, đôi tàu HP15/HP16 trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng được điều chỉnh thời gian chạy phù hợp hơn với giờ làm việc, học tập của người dân.

Cụ thể, tàu HP15 sẽ xuất phát tại ga Hải Dương lúc 6 giờ 20 phút, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 17 phút. Tàu HP16 giữ nguyên hành trình chiều ngược lại, xuất phát từ ga Hải Phòng 17 giờ 30 phút, đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 35 phút.

Đặc biệt, giá vé tháng sẽ giảm mạnh từ 1.500.000 đồng/vé/tháng xuống còn 800.000 đồng/vé/tháng, để khuyến khích cán bộ, nhân dân sử dụng tàu hỏa, phương tiện an toàn, tiện lợi và thân thiện môi trường.

Giá vé lượt vẫn giữ mức 55.000 đồng/vé/lượt, vé khứ hồi giảm ngay 20%, vé cho nhóm 4 người chỉ tính tiền 3 vé.

Đồng thời, tàu HP15/HP16 còn là chuyến tàu trong ngày kết nối du lịch Đông - Tây TP Hải Phòng. Trên tàu có bán dịch vụ ăn uống nhẹ, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong suốt hành trình.

Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại ga, mua vé trực tuyến hoặc qua các ứng dụng như VnPay, Shopee, ZaloPay, Momo, ViettelPay….

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy thử nghiệm một đôi tàu đưa đón cán bộ, viên chức TP Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa từ ngày 22-9.

