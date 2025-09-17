Thí điểm đưa công chức, viên chức, người lao động TP Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết sẽ chạy thử nghiệm một đôi tàu đưa đón cán bộ, viên chức TP Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 22-9, khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TP Hải Phòng sẽ đi làm hàng ngày bằng tàu hỏa, trên đôi tàu có ký hiệu HP15/HP16. Đoàn tàu gồm 5-8 toa ghế ngồi mềm 64 chỗ.

Tàu mang số hiệu HP15, từ ga Hải Dương (lúc 6 giờ) đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 10 phút, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6 giờ 55 phút. Tàu mang số hiệu HP16, từ ga Hải Phòng lúc 17 giờ 15 phút đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 20 phút, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 17 giờ 25 phút.

Giá vé được đưa ra là 55.000 đồng/vé lượt. Hành khách mua vé khứ hồi trong ngày thì chiều về được giảm 20% giá vé. Hành khách đi theo nhóm sẽ được áp dụng chính sách mua 4 vé tính tiền 3 vé. Bên cạnh đó, TP Hải Phòng sẽ bố trí thêm xe buýt để đưa đón cán bộ nhân viên từ ga đến nơi làm việc và ngược lại.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, ngành đường sắt sẽ tổ chức phân tích, đánh giá 10 ngày/lần để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, điều chỉnh chính sách giá vé và xem xét quyết định tiếp tục việc thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ, nhân dân đi lại.

