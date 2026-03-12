Triển khai Nghị quyết 57 quyết liệt, bài bản hơn, gắn với kết quả cụ thể

Chiều 12-3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển mạnh hơn nữa từ “triển khai nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả thực chất, đo lường được”; từ cách làm phân tán, dàn trải sang tập trung nguồn lực để giải quyết các bài toán có ý nghĩa chiến lược của quốc gia.

Việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể; mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn của phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện, theo đúng phương châm của năm 2026 là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ nền tảng vào các ngành sản xuất, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá những công nghệ đang sử dụng trên các lĩnh vực sản xuất để có biện pháp nâng cấp, chuyển đổi công nghệ tạo ra hiệu quả hơn, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở, tập trung phát triển các hạ tầng nền tảng, các công nghệ chiến lược; phải coi việc xây dựng các hạ tầng nền tảng là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài của quốc gia, cần được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có trọng tâm, tránh tình trạng đầu tư phân tán, manh mún; rà soát các nhiệm vụ để ưu tiên đầu tư hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn và nền tảng số dùng chung, hạ tầng nghiên cứu - phát triển và các phòng thí nghiệm trọng điểm; hạ tầng đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp; triển khai mạnh mẽ hơn nữa các chương trình, kế hoạch chiến lược; coi công nghệ chiến lược là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng, là thước đo năng lực làm chủ công nghệ và khẳng định tầm vóc, trí tuệ của con người Việt Nam.

Cách làm là phải đi vào thực chất: xác định rõ công nghệ lõi; bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm xuyên suốt; xây dựng lộ trình làm chủ, thương mại hóa và lan tỏa kết quả đến kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành chuỗi giá trị công nghệ chiến lược, từ nghiên cứu - phát triển, thử nghiệm - ứng dụng đến sản xuất - thương mại hóa. Công nghệ chiến lược phải gắn với nhu cầu, thị trường, sản xuất, giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể, đo lường được bằng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo TTXVN