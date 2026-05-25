Giám sát hơn 1.000 mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm virus SAT1

Cục Chăn nuôi và thú y triển khai giám sát tại 11 tỉnh với hơn 1.000 mẫu xét nghiệm, chuẩn bị quy trình phát hiện sớm virus lở mồm long móng chủng SAT1.

Ngày 25-5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đã làm việc với Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng các doanh nghiệp liên quan về công tác phòng chống dịch lở mồm long móng (LMLM) và phương án nhập khẩu vaccine chủng SAT1.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật qua biên giới, nhất là tại đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu. Các đơn vị chuyên môn phải cập nhật sát diễn biến dịch bệnh, tăng cường giám sát dịch tễ, xét nghiệm và phát hiện sớm nguy cơ.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp và cơ quan liên quan chuẩn bị phương án nhập khẩu vaccine đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đúng chủng virus và phù hợp nhu cầu thực tế. Các đơn vị cần chuẩn bị năng lực bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine nếu phát sinh tình huống dịch bệnh.

Một hộ chăn nuôi tại xã Hòa Hội (TPHCM) tổ chức tiêm vaccine cho đàn heo. Ảnh minh họa: ĐỨC TRUNG﻿ (BÁO SGGP)

Theo Cục Chăn nuôi và thú y, Việt Nam hiện mới ghi nhận các chủng O, A và Asia1, chưa phát hiện virus LMLM chủng SAT1. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập Việt Nam gia tăng sau khi Trung Quốc ghi nhận 219 ca bệnh trên bò nhiễm SAT1 tại khu vực Cam Túc và Tân Cương. Cục Chăn nuôi và thú y cho biết, theo cảnh báo của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chủng SAT1 đang lan ra ngoài khu vực lưu hành truyền thống tại châu Phi và xuất hiện ở nhiều nước tại Trung Đông, Tây Á, châu Âu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ đối với Việt Nam chủ yếu là từ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật qua biên giới, trong khi các loại vaccine LMLM đang sử dụng phổ biến trong nước chưa có khả năng ngăn chặn dịch SAT1.

Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện Việt Nam có khoảng 31,4 triệu con heo, 6,14 triệu con bò, 1,95 triệu con trâu và hơn 3 triệu con dê, cừu thuộc nhóm gia súc dễ bị nhiễm dịch.

Cục Chăn nuôi và thú y đã xây dựng kế hoạch giám sát chủ động tại 11 tỉnh với hơn 1.000 mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm virus SAT1. Các trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y cũng đã chuẩn bị quy trình Realtime RT-PCR (phát hiện sớm bằng xét nghiệm phân tử) có khả năng phát hiện đồng thời các chủng O, A, Asia1 và SAT1.

Về phương án vaccine để phòng ngừa dịch, đại diện một đơn vị sản xuất thuốc thú y cho biết, doanh nghiệp này đã làm việc với đối tác tại Argentina để chuẩn bị nguồn cung vaccine SAT1 cho Việt Nam. Tuy nhiên, vaccine không có sẵn ở nước sở tại (không có hàng tồn kho). Toàn bộ quá trình đặt hàng, vận chuyển, kiểm nghiệm và tạo miễn dịch cho vật nuôi cần khoảng 4-5 tháng.

PHÚC VĂN