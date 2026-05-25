Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai

Sáng 25-5, ông Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị 39 ca nghi ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng tiêu hóa, trong đó có 12 ca dưới 16 tuổi.

Theo ông Dũng, các bệnh nhân nhập viện từ tối 23 đến ngày 24-5 với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng dữ dội, một số trường hợp sốt. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân cho biết đều ăn bánh mì tại cửa hiệu L.H., ở đường Hùng Vương (đoạn qua 2 phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Sáng 25-5, Khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh Gia Lai) đang theo dõi, điều trị cho 22 bệnh nhân bị viêm đường ruột, rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng, sốt, bạch cầu tăng... Các bệnh nhân đều nhập viện từ tối 23 đến ngày 24-5 và có sử dụng bánh mì mua tại cửa hiệu L.H.

Bà Ng.T.L. (SN 1985, xã Cát Tiến) cho biết, khoảng 5 giờ 30 ngày 22-5, gia đình bà mua bánh mì tại cửa hiệu L.H. ăn sáng. Đến tối 23 qua sáng 24-5, 7 thành viên trong gia đình bà Ng.T.L. đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội, tiêu chảy không giảm. Tự mua thuốc uống tại nhà không bớt, đến tối 24-5 cả 7 người cùng nhập viện, được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm độc thực phẩm.

Gia đình bà Ng.T.L. đang được theo dõi, điều trị sức khỏe dần bình phục

“Cả gia đình cùng ăn bánh mì và xuất hiện triệu chứng giống nhau nên chúng tôi nghi ngờ bánh mì không đảm bảo an toàn thực phẩm”, chị N.C.L. nói.

Tương tự, chị N.T.N. (34 tuổi, công nhân ở phường Quy Nhơn Bắc) nhập viện tối 24-5 với các biểu hiện nôn ói, đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài. “Sáng 22-5, tôi mua bánh mì ở cửa hiệu L.H. để ăn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì bị nôn ói, đau bụng dữ dội, sốt nhẹ. Ban đầu tôi tự uống thuốc tại nhà rồi đến phòng khám tư nhưng không đỡ, bụng đau quặn không đi làm được nên tôi nhập viện vào tối 24-5”, chị N.T.N. kể.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã phân loại, chuyển đến điều trị tại các khoa Nhi, Truyền nhiễm, Nội tiêu hóa, Nội tổng hợp. Bệnh viện cũng thực hiện các xét nghiệm chuyên môn như cấy máu, soi phân, cấy phân để xác định nguyên nhân, phục vụ điều trị.

“Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, tiên lượng tốt. Bệnh viện đang tập trung theo dõi, điều trị, các trường hợp nghi nhiễm trùng được sử dụng kháng sinh”, ông Võ Bảo Dũng cho biết.

Các bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại BVĐK tỉnh Gia Lai

Theo tìm hiểu, ngoài các trường hợp nhập viện tại BVĐK tỉnh Gia Lai, nhiều người dân khu vực phía Đông Gia Lai cũng phản ánh bị nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì tại cửa hiệu L.H.; một số trường hợp tự điều trị tại nhà.

Hàng loạt người dân, bệnh nhân tố giác sự việc lên mạng xã hội

Công an vào cuộc điều tra, làm rõ Sáng 25-5, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Bắc kiểm tra, xác minh các phản ánh liên quan 2 cơ sở bánh mì L.H. trên đường Hùng Vương. Hiện lực lượng công an đang làm việc với các nhân chứng, người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

