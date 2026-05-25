75 ca nhập viện do ăn bánh mì ở Gia Lai

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, đơn vị chức năng xác định có 75 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 25-5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế khu vực Quy Nhơn chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì của hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai).

Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý các trường hợp đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Trường hợp vượt khả năng chuyên môn phải khẩn trương hội chẩn, chuyển tuyến an toàn, không để chậm trễ trong cấp cứu, điều trị…

Cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì hộ kinh doanh Lâm Huyền. Theo đó, lúc 17 giờ ngày 22-5, Công ty May Trung Nam (tỉnh Gia Lai) đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước tại cơ sở Lâm Huyền cho công nhân ăn tăng ca.

Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, lan truyền thông tin về các trường hợp bị ngộ độc rải rác

Đến 23 giờ cùng ngày, 15 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt; trong đó 12 người nhập viện, 3 người tự điều trị tại nhà. Ngoài ra, cơ sở Lâm Huyền khai báo trong ngày 22-5 đã bán thêm khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm cho người dân địa phương.

Tính đến 14 giờ ngày 25-5, đã ghi nhận 75 trường hợp nhập viện do ăn bánh mì của cửa hiệu Lâm Huyền. Trong đó, 46 ca điều trị tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai, 14 ca tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn, số còn lại điều trị rải rác tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế. Đa số bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định, triệu chứng giảm rõ rệt, có thể ăn nhẹ và tiếp xúc tốt.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bánh mì Lâm Huyền đã tạm ngừng hoạt động. Qua xác minh, nhiều nguyên liệu như pa-tê, sốt bơ trứng, dưa chua được chế biến tại nhà rồi vận chuyển ra điểm bán. Các thực phẩm phục vụ kinh doanh trong ngày 22-5 không còn mẫu lưu phục vụ điều tra.

Các ca bệnh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung tâm Gia Lai

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập tổ điều tra, phối hợp rà soát dịch tễ, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI