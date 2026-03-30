Giảm tải cho cơ sở

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước chuyển lớn, đòi hỏi bộ máy phải thích ứng nhanh với cách làm mới. Nhưng thực tế, đang có một áp lực không nhỏ dồn xuống cấp xã. Đó là văn bản nhiều, họp hành liên tục, trong khi nhân lực và thời gian có hạn.

Tại cuộc giao ban công tác tuyên giáo và dân vận đầu năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức gần đây, đại diện nhiều địa phương cho biết, trung bình mỗi ngày, lĩnh vực tuyên giáo, dân vận ở cơ sở nhận khoảng 1,5 văn bản. Con số không lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng dồn theo chuỗi nhiệm vụ sẽ tạo áp lực liên tục cho cơ sở. Cùng với đó là các cuộc họp. Dù đã chuyển mạnh sang họp trực tuyến, giảm bớt việc đi lại, nhưng thời gian dành cho các cuộc họp vẫn chiếm nhiều trong quỹ thời gian làm việc của cán bộ cơ sở. Vừa họp vừa làm, xử lý công việc xen kẽ cũng dẫn đến công việc khó đạt hiệu quả cao nhất. Nếu không kịp thời điều chỉnh, nguy cơ quá tải sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Để cải thiện tình hình, trước hết phải tiếp cận từ khâu phát hành văn bản. Sau đó rà soát, phân loại rõ, việc gì thật sự cần thiết mới ban hành văn bản, nội dung nào có thể tích hợp thì gom lại, tránh tình trạng một việc nhiều văn bản. Cùng với đó là tăng cường sử dụng các bản tin tổng hợp, hướng dẫn chung theo chuyên đề, thay vì ban hành rải rác. Văn bản phải ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh lặp lại hoặc diễn giải lại những nội dung đã có. Tiếp theo là siết lại kỷ luật hội họp. Không tổ chức họp nếu có thể truyền đạt bằng văn bản; không kéo dài thời gian khi nội dung đã rõ. Khi họp, cần chuẩn bị kỹ nội dung, giảm thời gian nghe báo cáo, tăng thời gian trao đổi.

Về lâu dài, nên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng nền tảng quản lý công việc thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Khi dữ liệu được liên thông, cập nhật theo thời gian thực, nhiều báo cáo định kỳ có thể tự động hóa, giảm đáng kể áp lực báo cáo, họp hành cho cơ sở.

Bộ máy mới chỉ có thể vận hành trơn tru khi người thực thi không bị quá tải bởi những việc có thể làm gọn hơn. Giảm tải từ cơ sở cũng chính là cách để tăng hiệu lực, hiệu quả công việc ở nơi trực tiếp đưa chính sách vào cuộc sống.

THU HƯỜNG