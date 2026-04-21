Trình Quốc hội dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trong tháng 10

Phát biểu cuối phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 21-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã thẳng thắn chỉ rõ những thách thức trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và đưa ra lộ trình hành động nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay công tác quản lý an toàn thực phẩm đang được phân tán cho nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, dẫn đến việc có những thời điểm xuất hiện các "khoảng trống trách nhiệm”, trong khi ở một số khâu khác lại xảy ra tình trạng quản lý chồng chéo, gây khó khăn cho hiệu quả thực thi.

Nạn thực phẩm giả và thực phẩm kém chất lượng vẫn đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và gây tổn hại đến uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh chính đáng. Dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng yếu thế, Phó Thủ tướng cam kết sẽ kiên quyết bảo vệ sức khỏe nhân dân và đồng hành cùng các doanh nghiệp làm ăn chân chính trước sự “xâm lấn” của thực phẩm bẩn.

21 QCC.jpeg
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thiết lập lại kỷ cương an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu: "Chúng tôi xác định đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ”.

Cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng, hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới đây, Phó Thủ tướng khẳng định, tinh thần là sẽ thành lập cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm. Việc tập trung đầu mối quản lý được kỳ vọng sẽ xóa bỏ sự rời rạc, chồng chéo giữa các bộ, ngành như hiện nay.

21- QC.jpeg
Đại biểu Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. "Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo từ cấp Trung ương đến cấp địa phương trong phát hiện và xử lý nghiêm đối với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm", Phó Thủ tướng thông tin.

Nâng cao hiệu quả truyền thông nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc giám sát, phát hiện thực phẩm giả và kém chất lượng cũng là giải pháp được Chính phủ đề ra.

ANH PHƯƠNG

