Triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy đà phục hồi tích cực của kinh tế trong nước.

Theo đó, đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ được ghi nhận với GDP ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Các động lực chính bao gồm công nghiệp và xây dựng (tăng gần 9%), dịch vụ (gần 8,2%), nông, lâm và thủy sản (tăng gần 3,6%)... Trong khi đó, thu ngân sách Nhà nước tăng 11,4%, xuất nhập khẩu tăng 23%.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), các kết quả trên phản ánh sự tăng trưởng tích cực của kinh tế trong nước giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế quý 1 chưa đạt như kỳ vọng mục tiêu đã đề ra.

Tăng trưởng một số ngành trong quý 1-2026 so với quý 1-2025. Ảnh: Cục Thống kê

Do đó, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung cho cả năm, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng trên 10%, với động lực chính đến từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và các động lực tăng trưởng mới khác.

Hiện Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa ra kịch bản tăng trưởng cho các quý tiếp theo. Trong đó, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng cao hơn, thậm chí trên 10%, cụ thể trên 10,5% theo kịch bản cập nhật. Theo đó, quý 2, tăng trưởng kinh tế khoảng 10,5%, quý 3 khoảng 10,6%, và quý 4 khoảng 10,74%.

Theo đại diện Cục Thống kê, để đạt được kết quả các kịch bản tăng trưởng nói trên, các động lực chính cần được phát huy đồng bộ. Trong đó, đầu tư công cần được đẩy mạnh để tiếp tục đóng vai trò nguồn “vốn mồi”, dẫn dắt năng lực sản xuất dài hạn. Tiêu dùng nội địa cần được thúc đẩy thông qua các giải pháp đồng bộ.

Bên cạnh đó, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tiếp tục điều hành linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn, qua đó thúc đẩy sản xuất. Các lĩnh vực mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo được xác định là động lực bổ sung, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu.

LƯU THỦY