Giáo dục tốt để thế hệ trẻ vươn ra thế giới

Trong khi cả nước đang tất bật cho các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mỗi thầy giáo, cô giáo vẫn say sưa đứng lớp, hoàn thành từng giờ học, từng bài giảng. Trong ngày của nghề được cả xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất, Báo SGGP ghi nhận những cảm nghĩ về vai trò, nhiệm vụ và cả những trăn trở của nhà giáo.

Cô NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TPHCM):

Phát triển giáo dục thành phố cần đồng bộ và tầm nhìn xa

Hiện nay, giáo dục của TPHCM được định hướng phát triển theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Để thực hiện yêu cầu đó, tôi cho rằng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành phải đảm bảo đủ 3 yếu tố là “tâm”, “tầm” và “lực”.

Trong đó, “tâm” là yếu tố quan trọng nhất, là cơ sở để bản thân mỗi người giữ vững đạo đức, tận tâm với công việc. “Tầm” là xác định mình đang ở đâu, cần làm gì để đáp ứng các yêu cầu mà ngành đặt ra. Mỗi người thầy cần xác định ưu điểm, hạn chế của bản thân để có nỗ lực phù hợp. Riêng “lực” là yếu tố then chốt về con người, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Để có đội ngũ vững tay nghề, giỏi chuyên môn, cán bộ quản lý mỗi cơ sở trường học cần xác định đúng sở trường, năng lực của đội ngũ giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển phù hợp. Đặc biệt trong điều kiện ngân sách chi cho giáo dục còn hạn chế, cần huy động thêm nguồn lực từ xã hội.

Thầy ĐỖ ĐÌNH ĐẢO - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM):

Giữ gìn tinh thần tôn sư trọng đạo

Từ xưa đến nay, dân tộc ta vẫn luôn coi trọng truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Hình ảnh người thầy cao quý bởi không chỉ truyền đạt tri thức mà còn là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức, là ngọn đuốc soi sáng con đường học tập của biết bao thế hệ học trò. Nếu đứa trẻ được nuôi dưỡng, giáo dục, chỉ bảo vừa cương vừa nhu, vừa rèn vừa dạy, vừa thương vừa nghiêm, ở cả 3 môi trường là nhà trường, gia đình và xã hội thì công nghệ có phát triển đến đâu, các em vẫn là những con người có đạo đức.

Tôi luôn tự nhủ và nhắc nhở đồng nghiệp phải nêu gương sáng trong nhân cách, giữ gìn sự chuẩn mực trong hành vi, lời nói, tác phong. Ở bất kỳ thời đại nào, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn cần được gìn giữ.

Để thực hiện điều đó, giáo dục nhà trường cần có sự đồng hành, chia sẻ của gia đình và xã hội. Chỉ khi có được điều đó, các thầy, cô giáo mới có đủ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh “trồng người” thiêng liêng.

Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B, phường An Lạc, TPHCM phấn khởi trong năm học 2024-2025. Ảnh: Hoàng Hùng

Cô VŨ THỊ VIỆT HOA - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh (phường Rạch Dừa, TPHCM):

Không ngừng học hỏi, tự đổi mới

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, từ một cô giáo trẻ đến vị trí cán bộ quản lý giáo dục, tôi luôn tự hào vì cuộc đời mình được cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Trong kỷ nguyên công nghệ và toàn cầu hóa, người thầy có nhiều cơ hội mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức.

Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, thầy cô phải nỗ lực để trở thành người truyền cảm hứng, người dẫn đường và đồng hành với học sinh. Do đó, bản thân mỗi nhà giáo cần không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu học tập và trải nghiệm của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Quan trọng hơn, giữa “thế giới phẳng”, người thầy còn mang trọng trách “là người giữ lửa nhân cách”, giúp thế hệ trẻ biết sống tử tế, yêu thương, biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giữa dòng chảy sôi động của hội nhập quốc tế.

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - Giảng viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM):

Người thầy thành người dẫn dắt tư duy

Là giảng viên trẻ giảng dạy trong lĩnh vực truyền thông, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa của nghề giáo trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ. Công nghệ thay đổi mỗi ngày, kiến thức mới liên tục xuất hiện và sinh viên lớn lên trong một thế giới mà AI có thể trả lời nhiều câu hỏi chỉ trong vài giây. Chính điều đó khiến tôi tự hỏi: người thầy trong thời đại này còn giữ vai trò gì?

Dù công nghệ phát triển đến đâu, bản chất của giáo dục vẫn là sự chạm đến trái tim con người. Tôi tin rằng, chỉ cần người thầy giữ được ngọn lửa yêu nghề, yêu người học và không ngừng tự làm mới mình, thì AI sẽ không bao giờ là mối đe dọa. Ngược lại, nó trở thành một trợ thủ mạnh mẽ để chúng ta dạy tốt hơn, hiểu người học sâu hơn và cùng nhau tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho xã hội.

NHÓM PV