Ngày 18-8, Ban Chuyên đề Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Đài Truyền hình TPHCM (HTV) và Cung Văn hóa Lao động TPHCM tổ chức chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 20 năm 2023 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1) vào sáng 19-8.

Chương trình sẽ tôn vinh 20 tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lực lượng Công an và quần chúng nhân dân tại TPHCM có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, trong đó sẽ mời 4 gương mặt có nhiều thành tích nổi bật nhất lên sân khấu của chương trình giao lưu với khán giả, chia sẻ về công việc cũng như những kinh nghiệm quý báu của mình.

Đó là ông Nguyễn Tấn Phước, nhân viên Phòng An ninh Trung tâm quản lý Ký túc xá - Đại học Quốc gia TPHCM; Thượng úy Trần Thị Ngọc Mai, cán bộ tiếp dân phường 2, quận Tân Bình; Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an quận 12 và ông Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng đội dân phòng ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.