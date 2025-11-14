Giáo sư người Việt được Hàn Quốc cấp quốc tịch theo diện nhân tài xuất sắc

Báo The Korea Times, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng – người Việt Nam đang giảng dạy tại Đại học Sejong (Seoul) – đã chính thức được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (MCOT) của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng. Ảnh: SEJONG UNIVERSITY

GS Nguyễn Xuân Mừng hiện công tác tại Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Sejong, với hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Hàn Quốc. Chia sẻ về quyết định nhập quốc tịch, ông khẳng định đây không đơn thuần là một thủ tục pháp lý, mà là “khoảnh khắc xác tín Hàn Quốc là quê hương thứ hai”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và thử thách mà ông đã vượt qua trong hành trình học thuật tại đây.

Sau khi trở thành công dân Hàn Quốc, GS Nguyễn Xuân Mừng bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp sâu rộng hơn cho nền khoa học – công nghệ nước sở tại.

Chương trình MCOT là chính sách nhập tịch song tịch được chính phủ Hàn Quốc triển khai nhằm thu hút các chuyên gia xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và học thuật. Đây được xem là chiến lược dài hạn nhằm tạo điều kiện để các học giả tầm cỡ quốc tế an cư, phát triển sự nghiệp và góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc.

Đại học Sejong cho biết, đội ngũ giảng viên quốc tế đa dạng không chỉ gia tăng chiều sâu học thuật mà còn mang lại sinh khí mới cho môi trường nghiên cứu. Việc tận dụng chương trình MCOT giúp nhà trường xây dựng nền tảng bền vững để các nhà khoa học hàng đầu yên tâm gắn bó và phát triển lâu dài tại Hàn Quốc.

MINH CHÂU