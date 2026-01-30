Giới thiệu 975 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người; đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

Thông tin từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ ngày 1-12-2025 đến ngày 10-12-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, ở Trung ương, biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp gửi Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời gian luật định.

Ở địa phương, 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật, theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người; đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Về dự kiến số lượng người tự ứng cử: có 2 tỉnh, thành phố đã dự kiến số lượng cụ thể những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (TPHCM, Ninh Bình); 32 tỉnh, thành phố còn lại không dự kiến số lượng người tự ứng cử.

Về bầu cử đại biểu HĐND, từ ngày 1-12-2025 đến ngày 10-12-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. Theo đó, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 5.112 người/tổng số đại biểu được bầu theo Luật định là 2.554 đại biểu.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, nhìn chung, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Trung ương và địa phương được diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng thời gian theo quy định. Nhiều hội nghị hiệp thương đã thể hiện không khí dân chủ trong việc đóng góp các ý kiến đối với bản dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực HĐND; về tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và điều kiện tham gia của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong giai đoạn hiện nay.

Dự kiến, ngày 3-2, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triệu tập, chủ trì sẽ diễn ra tại Hà Nội để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Tin liên quan Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố

LÂM NGUYÊN