Giữ lời cam kết với dân

Từ lời cam kết trước cử tri về chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo đến việc trực tiếp tiếp công dân, chỉ đạo xử lý các vụ việc kéo dài, lãnh đạo TPHCM đã thể hiện một yêu cầu rõ ràng: chăm lo cho người dân phải được chuyển hóa bằng quyết sách cụ thể, tiến độ cụ thể và kết quả cụ thể.

Chỉ hơn 3 tháng sau lời cam kết của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trước cử tri, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM trực tiếp tiếp công dân, chỉ đạo xử lý những vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến nhà, đất. Từ câu chuyện an cư đến quyền lợi chính đáng của công dân, cách làm nhất quán là xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, thời hạn và theo đến cùng kết quả.

Nhiều năm qua, không ít hộ dân ở khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo phải sống trong những căn nhà nhỏ hẹp, xuống cấp. Có gia đình 9-10 người chen chúc trong căn nhà chỉ khoảng 10m2. Hẻm nhỏ, thiếu ánh sáng, thiếu tiện ích; điều kiện phòng cháy, chữa cháy và chất lượng sống không được bảo đảm, dù khu vực này nằm giữa trung tâm thành phố. Dự án chỉnh trang đô thị khu vực này đã được đặt ra từ gần 26 năm trước nhưng do nhiều vướng mắc nên chưa thể triển khai. Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 5-3-2026, khi cử tri nhắc lại dự án, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự “đau đáu” trước cuộc sống chật hẹp, thiếu an toàn của người dân và hứa sẽ đặc biệt quan tâm giải quyết.

Lời hứa ấy nhanh chóng được chuyển thành hành động. Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo quyết liệt; các sở, ngành khẩn trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ. Chỉ hơn 3 tháng sau, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án. Kết quả này cho thấy, khi người đứng đầu quyết liệt, tư duy tiếp cận vấn đề được đổi mới và các cơ quan phối hợp đồng bộ, những việc tồn đọng nhiều năm vẫn có thể được tháo gỡ.

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ nhằm giải tỏa nhà xuống cấp, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng công trình mới, mà còn đặt cuộc sống lâu dài của người dân ở vị trí trung tâm. Chủ trương tái định cư tại chỗ giúp người dân có nơi ở khang trang, an toàn hơn nhưng vẫn giữ được sinh kế, việc học của con em và quan hệ xóm giềng. Đó là sự chuyển từ tư duy giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng cho dự án sang lo ổn định cuộc sống; từ mục tiêu hoàn thành dự án sang bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tư duy ấy tiếp tục được thể hiện qua việc Bí thư Thành ủy TPHCM trực tiếp tiếp công dân ngày 22-6, chỉ đạo giải quyết những khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến nhà, đất. Người dân tìm đến cơ quan công quyền không chỉ để trình bày kiến nghị hay nhận một lời hứa “sẽ xem xét”, mà cần biết rõ vụ việc của mình do cơ quan nào xử lý, căn cứ pháp lý ra sao, tiến độ thế nào và kết quả cuối cùng là gì.

Có những vụ việc kéo dài không hẳn vì quá phức tạp, mà do hồ sơ được chuyển qua nhiều cơ quan, không có đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng. Sự né tránh hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc ngay từ cơ sở không chỉ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, mà còn làm ảnh hưởng niềm tin đối với bộ máy công quyền.

Bởi vậy, trách nhiệm phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể: bao nhiêu vụ việc được giải quyết dứt điểm, bao nhiêu kiến nghị được trả lời đúng hạn, bao nhiêu hộ dân có nơi ở an toàn. Đó mới là chỉ tiêu thực chất để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan, cũng như năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thay vì chỉ căn cứ vào số văn bản đã ban hành hay số cuộc họp đã tổ chức.

Từ chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo đến giải quyết những vụ việc nhà, đất kéo dài, yêu cầu xuyên suốt trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ là phải lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Niềm tin của người dân đã và đang được bồi đắp qua từng vụ việc được giải quyết công tâm, đúng pháp luật, đúng thời hạn.

VĂN MINH