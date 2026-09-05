Phường Tân Khánh: Bàn giao mặt bằng thực hiện đường cao tốc

Sáng 5-9, UBND phường Tân Khánh tổ chức bàn giao mặt bằng thực hiện đoạn tuyến dài 1,6km thuộc Dự án thành phần 1, Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn phường.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo UBND phường Tân Khánh (TPHCM), chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công đã ký biên bản mốc giới, mặt bằng thi công đoạn từ Km8+266 đến Km9+970.

Đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao mặt bằng. Ảnh: CTV

Theo UBND phường Tân Khánh, tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 45,7km. Đoạn qua địa bàn phường dài khoảng 3,64km, ảnh hưởng 228 trường hợp, gồm 225 hộ dân và 3 tổ chức, với diện tích dự kiến thu hồi khoảng 23,8ha.

Phương án bồi thường được phê duyệt đối với 227 trường hợp, tổng số tiền khoảng 1.047,9 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả cho 188 trường hợp với số tiền khoảng 878,5 tỷ đồng; 39 trường hợp đang tiếp tục thực hiện chi trả.

Tin liên quan Chính sách bồi thường thỏa đáng, người dân đồng thuận

XUÂN TRUNG