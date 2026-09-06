Phường Hòa Lợi phát động toàn dân phòng chống ma túy
SGGPO
Sáng 6-9, phường Hòa Lợi (TPHCM) tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài” trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường.
Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi, Công an phường và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cùng chung tay thực hiện phong trào.