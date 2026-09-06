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Phường Hòa Lợi phát động toàn dân phòng chống ma túy

SGGPO

Sáng 6-9, phường Hòa Lợi (TPHCM) tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài” trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi, Công an phường và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cùng chung tay thực hiện phong trào.

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Các cơ quan ban ngành, người dân và doanh nghiệp tham gia buổi lễ, qua đó chủ động trang bị kiến thức và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy
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Lực lượng chức năng phường diễu hành sau lễ phát động, nhằm tuyên truyền về phòng, chống ma túy
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Người dân tham gia diễu hành với tinh thần: Mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” vững chắc, xây dựng thế trận phòng, chống ma túy rộng khắp
Clip phường Hòa Lợi phát động phong trào “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài” trong công tác phòng, chống ma túy
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THANH THẢO

Từ khóa

phường Hòa Lợi ma túy công an

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