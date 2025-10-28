Gỡ khó cho gần 900 tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Ngày 28-10, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM chủ trì cuộc họp với đại diện UBND xã, phường và các trung tâm đăng kiểm tàu cá để bàn giải pháp hỗ trợ kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với các tàu cá trên địa bàn thành phố chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

Tàu cá đang neo đậu tại khu vực Sao Mai, phường Vũng Tàu, TPHCM

Tại cuộc họp, đại diện UBND các xã, phường kiến nghị, đối với những tàu cá không đủ điều kiện thực hiện đăng kiểm, phía trung tâm đăng kiểm cần có văn bản trả lời chính thức cho chủ tàu và cơ quan chức năng nắm thông tin. Đối với các tàu cá không thể thực hiện được giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cần tiến hành hoàn thiện hồ sơ giải bản, xóa đăng ký số tàu cá để thuận tiện trong công tác quản lý.

Tàu cá của ngư dân TPHCM vươn khơi

Các địa phương cũng kiến nghị, đối với những tàu cá có thời gian dài không hoạt động, không về địa phương, cơ quan chức năng không liên lạc được, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nên có hướng xử lý để không ảnh hưởng đến công tác quản lý của địa phương.

Đối với các tàu cá sắp hết hạn đăng kiểm, lực lượng chức năng cần phải tuyên truyền đến chủ tàu sớm gia hạn đăng kiểm, không để tình trạng tàu cá bị gián đoạn khi hết hạn đăng kiểm, ảnh hưởng đến hoạt động ra khơi đánh bắt.

Tàu cá không thể thực hiện được giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cần tiến hành hoàn thiện hồ sơ giải bản, xóa đăng ký số tàu cá

Hiện nay, toàn thành phố còn 887 tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi, trong đó có 300 tàu cá không thể thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác theo quy định do vướng quy định về tiêu chí đặc thù tại Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây).

Một số tàu cá không thể thực hiện thủ tục để cấp giấy phép khai thác, đăng kiểm do việc ban hành quy định cấm một số nghề khai thác ở vùng ven bờ, vùng nội địa

Ngoài ra, theo các trung tâm đăng kiểm tàu cá, việc nhiều tàu cá không thể thực hiện thủ tục hành chính để cấp giấy phép khai thác, đăng kiểm do việc ban hành quy định cấm một số nghề khai thác ở vùng ven bờ, vùng nội địa. Cùng với đó, việc thay đổi quản lý tàu cá từ theo công suất máy chính sang theo chiều dài của tàu đã dẫn đến tình trạng một số tàu khai thác nghề truyền thống, đặc thù bị cấm hoạt động ở vùng ven bờ, vùng lộng theo quy định mới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM chỉ đạo, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, các trung tâm đăng kiểm ngay trong ngày hôm nay phải xuống các địa phương có nhiều tàu cá chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của các con tàu này. Trường hợp nào đủ điều kiện, phía đăng kiểm sẽ hướng dẫn thủ tục để sớm được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không đăng kiểm được, phía các trung tâm đăng kiểm sẽ giải thích cụ thể, rõ ràng để ngư dân hiểu.

Tàu cá của ngư dân TPHCM neo đậu tại khu vực cảng Cát Lở, phường Phước Thắng

“Đối với các tàu đủ điều kiện, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phải hỗ trợ để bà con ngư dân làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác sớm nhất để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển”, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM yêu cầu.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Na giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tham mưu cho Sở NN-MT TPHCM hướng dẫn lại cho các xã, phường làm thủ tục đăng ký đối với nhóm tàu cá đang hoạt động phục vụ nuôi trồng thủy sản, chưa được đăng ký do nhiều lý do. Cùng với đó, giao cho địa phương quản lý nhóm tàu cá này và được phép đăng ký theo hướng dẫn của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư. Việc đăng ký phải phân biệt được giữa tàu hoạt động nuôi trồng thủy sản và tàu khai thác.

THÀNH HUY