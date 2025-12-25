Đề xuất "khai tử" khu resort 5 sao ven biển Gia Lai

Ngày 24-12, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Gia Lai có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất xử lý một số vấn đề liên quan dự án Phương Mai Bay Resort, tổng vốn 1.780 tỷ đồng.

Dự án Phương Mai Bay Resort do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 10-9-2018, điều chỉnh tại quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 6-9-2021, với diện tích 30,3ha.

Clip toàn cảnh dự án

Mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch resort cao cấp kết hợp du lịch sinh thái biển đặc thù, đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Quy mô dự án gồm 600 phòng khách sạn 5 sao, 600 phòng khách sạn 4 sao và 166 phòng biệt thự; tiến độ thực hiện từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2024 (đã được chấp thuận gia hạn 24 tháng).

Dự án vẫn bạt ngàn cỏ dại, cát trắng

Sau khi gia hạn, tiến độ triển khai dự án vẫn rất chậm, dù Ban Quản lý KKT tỉnh nhiều lần tổ chức họp, ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở và phê bình chủ đầu tư. Ngày 25-5-2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, song tiến độ dự án vẫn không có chuyển biến tích cực.

Tại hiện trường, chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục như: 2 biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên và một số đoạn đường giao thông; cùng các hạng mục kế thừa từ dự án trước của Công ty Thanh niên gồm: nhà điều hành, khu nhà bảo vệ, tường rào, hệ thống thoát nước...

Từ ngày 19-5-2023 đến 23-8-2024, dự án không phát sinh hạng mục xây dựng mới.

Ngày 23-8-2024, căn cứ Luật Đầu tư 2020, Ban Quản lý KKT tỉnh đã ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong thời hạn 12 tháng, để nhà đầu tư khắc phục. Tuy nhiên, hết thời hạn này, Công ty CP Phương Mai Bay vẫn chưa báo cáo về việc khắc phục và lý do ngừng hoạt động.

Đến nay dự án khu du lịch Phương Mai Bay Resort chỉ mới đầu tư được 2 căn mẫu

Ngày 28-7-2025, Ban Quản lý KKT tỉnh làm việc với các bên liên quan, thống nhất chấm dứt hoạt động dự án.

Qua đó, Ban Quản lý KKT tỉnh đề xuất UBND tỉnh phân công các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort theo quy định.

Chủ đầu tư “ngập nợ” đã thế chấp sổ đỏ dự án Theo báo cáo của Công ty CP Phương Mai Bay (tại văn bản 05/2025/PMB, ngày 19-10-2025), giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất dự án đang được thế chấp để bảo đảm khoản vay 220 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Do khó khăn trong thu hồi vốn từ các tổ chức góp vốn, đến hạn trả nợ gốc và lãi, chủ đầu tư và đối tác chưa chuẩn bị được nguồn tiền để trả nợ vay. VPBank đã khởi kiện Công ty CP Phương Mai Bay cùng đối tác ra tòa, yêu cầu trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm; đồng thời gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh cung cấp thông tin liên quan dự án Phương Mai Bay Resort để phục vụ thu hồi nợ. Ngày 30-6-2023, VPBank bán khoản nợ của Công ty CP Phương Mai Bay cho Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy; đến ngày 12-7-2024, khoản nợ này tiếp tục được chuyển nhượng cho Công ty CP MBN Jupiter. Thời gian qua, Công ty CP Phương Mai Bay nỗ lực tìm kiếm, xoay vòng vốn để tất toán khoản vay nhưng chưa đạt kết quả do khó khăn của đối tác và suy thoái kinh tế sau đại dịch. Hiện các cổ đông Công ty CP Phương Mai Bay đang thế chấp cổ phần của công ty này tại ngân hàng; doanh nghiệp làm việc với các bên và ngân hàng để tìm hướng xử lý khoản vay, song đến nay các bên vẫn chưa thống nhất, chưa tìm được sự đồng thuận về việc xử lý khoản vay.

NGỌC OAI