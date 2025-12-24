Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt gần 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30% dự toán

Chiều 24-12, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 và tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã biểu dương những nỗ lực và kết quả mà ngành thuế đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu năm 2026, ngành thuế cần cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng đơn vị, từng cán bộ ngay từ đầu năm, khai thác tối đa dư địa thu thông qua đối chiếu, kết nối dữ liệu liên ngành, chủ động tham mưu UBND các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông thị trường.

Theo báo cáo của Cục Thuế, ước tính đến hết ngày 31-12, số thu do cơ quan thuế quản lý đạt gần 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30% dự toán số thu Quốc hội giao và tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chủ yếu là thu nội địa với số thu đạt gần 2,2 triệu tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, phát biểu báo cáo tại hội nghị, chiều 24-12. Ảnh: LƯU THỦY

Theo đánh giá của Cục Thuế, cơ cấu thu ngân sách tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, với tỷ trọng thu nội địa ngày càng gia tăng. Nếu giai đoạn 2011-2015, thu nội địa chiếm khoảng 81% tổng thu ngân sách, thì giai đoạn 2016-2020 tăng lên 82% và giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 86%. Riêng năm 2025, tỷ trọng thu nội địa tăng mạnh, ước đạt gần 87% tổng số thu.

Đáng chú ý, cả 34/34 tỉnh, thành trong cả nước đều hoàn thành hoặc vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây cũng là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc hơn 2 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thuế.

TP Hà Nội và TPHCM là 2 địa phương có số thu ngân sách từ thuế cao nhất, trong đó Hà Nội thu đạt 631.000 tỷ đồng (vượt 32% dự toán giao), TPHCM thu đạt 606.000 tỷ đồng (vượt 21% dự toán giao).

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025. Ảnh: LƯU THỦY

Về công tác hoàn thuế, năm 2025, số hoàn thuế ước đạt khoảng 150.000 tỷ đồng, giảm 15% so với dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gian lận trong hoàn thuế (năm 2025, cơ quan thuế thực hiện gần 2.200 quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế với số thuế truy thu và tiền phạt gần 570 tỷ đồng).

Theo Cục Thuế, cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, việc triển khai đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính và kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” cũng đã đạt được kết quả tích cực.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn; hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; 100% các hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng thực hiện kê khai thuế từ ngày 1-1-2026.

LƯU THỦY