Gần 500 container chè Việt Nam ách tắc tại cảng Karachi, Pakistan

Bộ Công thương cho biết đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ gần 500 container chè bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan), gây thiệt hại lớn cho xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng chè trong nước.

Theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Pakistan và Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, nguyên nhân chủ yếu là đứt gãy vận chuyển đường bộ giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh Pakistan áp dụng các biện pháp kiểm soát mới với vận tải quá cảnh. Trong khi phần lớn các lô chè Việt Nam xuất sang Afghanistan qua trung chuyển tại Karachi.

Hiện tại, cảng Karachi tồn đọng khoảng 11.000 container hàng trung chuyển sang Afghanistan, cùng với khoảng 25.000 container hàng nhập khẩu và 15.000 container hàng xuất khẩu của Pakistan chưa thể giải phóng do các hiệp hội vận tải tạm dừng hoạt động để phản đối chính sách xử phạt phương tiện và lái xe. Tình trạng này khiến doanh nghiệp Việt Nam chịu chi phí lưu container, lưu bãi cao, tiềm ẩn nguy cơ giảm chất lượng hàng hóa và ảnh hưởng dòng tiền, khả năng trả nợ ngân hàng và sinh kế của người trồng chè.

Bộ Công thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan làm việc trực tiếp với cơ quan cảng vụ, hải quan và các đầu mối liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ đặc biệt cho hàng chè Việt Nam. Đồng thời, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam gửi công hàm tới các cơ quan chức năng Pakistan, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong xử lý các lô hàng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cũng đã làm việc với Bộ Thương mại Pakistan, trong đó có Thứ trưởng phụ trách Afghanistan và Trung Á, để đề nghị không áp dụng máy móc các biện pháp tạm dừng quá cảnh, bảo đảm lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp Việt Nam và duy trì quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

PHÚC VĂN