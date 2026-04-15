Gỡ nút thắt vốn cho logistics bằng cơ chế hỗ trợ lãi suất

Ngày 15-4, tại TPHCM, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay đầu tư trong lĩnh vực logistics, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn vốn và thúc đẩy phát triển hạ tầng chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC, cho biết với định hướng từ Nghị quyết 98, logistics đã được đưa vào nhóm lĩnh vực ưu tiên. Theo cơ chế hiện hành, doanh nghiệp vay vốn đầu tư sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ một phần lãi suất, với hạn mức khoản vay được hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án; phần vốn vay vượt mức này vẫn được cấp tín dụng nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Không chỉ khuyến khích đầu tư mở rộng kho bãi, trung tâm trung chuyển, chính sách còn hướng đến đầu tư chiều sâu. Các hạng mục như tự động hóa kho, ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng hoặc chuyển đổi phương tiện vận tải sang năng lượng sạch có thể được hưởng mức hỗ trợ lãi suất cao hơn, tùy theo nhóm chính sách cụ thể. Cơ chế này được xem là “vốn mồi”, khi ngân sách chỉ hỗ trợ một phần chi phí lãi vay nhưng có thể kích hoạt nguồn vốn xã hội lớn hơn nhiều lần.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp ngành logistics cho biết nhu cầu đầu tư kho bãi, nâng cấp công nghệ giao vận, phương tiện vận chuyển, cũng như phát triển cảng và hệ thống kho lạnh là rất lớn. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc phải mua đất để triển khai hạ tầng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có yếu tố vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng bày tỏ băn khoăn về khả năng tiếp cận nguồn vốn vay, cũng như phần lãi suất được hỗ trợ…

Giải đáp các vấn đề này, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, cho biết cần phân biệt rõ giữa cơ chế cho vay và chính sách hỗ trợ lãi suất. Theo đó, HFIC thực hiện chức năng cho vay vốn đầu tư trung và dài hạn, còn ngân sách thành phố hỗ trợ một phần lãi suất trên khoản vay của doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng đối với các dự án triển khai trên địa bàn thành phố và không áp dụng đối với các khoản đầu tư mang tính chất bất động sản. Tuy nhiên, các dự án đầu tư vào nhà máy, trang thiết bị, công nghệ, đặc biệt là các hạng mục phục vụ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, vẫn được xem xét cho vay; đồng thời, nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định, khoản vay này sẽ được hưởng hỗ trợ lãi suất.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Thanh, lãi suất cho vay được áp dụng theo cơ chế thả nổi, xác định trên cơ sở lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4), cộng với biên độ theo mức độ rủi ro của dự án. Trên nền lãi suất này, ngân sách thành phố hỗ trợ một phần lãi suất (khoảng 2%/năm), qua đó giúp giảm chi phí vốn thực tế cho doanh nghiệp.

Song song đó, HFIC đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để hình thành cơ chế tài chính đồng bộ, trong đó HFIC tập trung vào vốn trung và dài hạn, còn các ngân hàng hỗ trợ vốn lưu động. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận được nguồn vốn, mà còn có điều kiện triển khai dự án toàn diện hơn, góp phần nâng cấp hạ tầng logistics và tăng sức cạnh tranh cho kinh tế thành phố.

