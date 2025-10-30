Hà Nội cấm đường dành cho xe thô sơ qua cầu Long Biên trong 61 ngày, giao thông hỗn loạn

Xã hội

Từ ngày 1-11, cầu Long Biên sẽ bị cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong 61 ngày để phục vụ sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Long Biên (Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng).

Theo đó, trong thời gian từ 1-11 đến hết ngày 31-12, sẽ cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm; các phương tiện lưu thông theo hướng thay thế qua cầu Chương Dương. Trên đường Trần Nhật Duật, tổ chức rào chắn chiếm dụng mặt đường từng phần để thi công, bảo đảm vẫn duy trì làn lưu thông cho phương tiện.

3.jpg
Biển báo và rào chắn các phương tiện qua một chiều ở cầu Long Biên

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, người hướng dẫn giao thông; phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, chính quyền địa phương và Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông thành phố nhằm bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc trong suốt thời gian thi công.

2 (2).jpg
Giao thông tại đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Chương Dương bị ùn tắc do cầu Long Biên bị cấm chiều vào nội đô

Đáng chú ý, mặc dù việc cấm toàn phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên được thông báo sẽ bắt đầu từ ngày 1-11 nhưng thực tế từ ngày 29-10, lực lượng chức năng đã đặt biển báo cấm các phương tiện lưu thông chiều từ Long Biên sang trung tâm thành phố và khu vực này cũng đã được rào tôn chắn để phục vụ thi công, khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực trở nên hỗn loạn và ùn tắc nghiêm trọng.

2 (1).jpg
Các tuyến đường xung quanh cầu Chương Dương và Long Biên trở nên ùn tắc và hỗn loạn

Các tuyến đường dẫn lên cầu Chương Dương gần đó như: đê Xuân Quan, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ái Mộ... đã bị ùn tắc kéo dài do lượng phương tiện tăng đột biến. Nhiều người dân bày tỏ bức xúc khi không được thông báo trước việc cầu Long Biên bị cấm phần đường dành cho xe thô sơ nên gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông.

NGUYỄN QUỐC

