Lũ trên sông Hồng vượt báo động 2: Hà Nội cấm tàu xe qua cầu Đuống và Long Biên

Theo cơ quan chức năng vào lúc 1 giờ ngày 11-9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,60m, trên báo động 2 là 0,10m. Tiếp đó, lúc 7 giờ là 10,70m, trên báo động 2 là 0,20m và dự báo tới lúc 13 giờ cùng ngày là 10,75m, trên báo động 2 là 0,25m.

Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội đã vượt báo động 2, nguy cơ mất an toàn cho cầu Long Biên

Nước lũ trên sông Hồng qua Hà Nội đã vượt báo động 2 đang gây ngập lụt nhiều khu vực, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như nguy cơ sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận/huyện: Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh… Do đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận/huyện như: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.... và các đơn vị chức năng, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 2 với cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Cơ quan chức năng đặt biển cấm phương tiện qua cầu Long Biên

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong lúc nước lũ đang lên rất cao, Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo cấm toàn bộ người và các loại phương tiện di chuyển cả hai hướng lưu thông qua cầu Đuống từ 22 giờ tối 10-9. Tương tự, cầu Long Biên cũng cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu cả hai chiều.

Cùng với đó, ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy tàu qua cầu Long Biên và cầu Đuống nhằm đảm bảo an toàn vận tải. Về phương án thay thế qua cầu Long Biên, phương tiện lưu thông theo các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, lệnh cấm người và các phương tiện đi qua 2 cây cầu trên sẽ được dỡ bỏ cho tới khi nước lũ trên sông Hồng và sông Đuống rút và đảm bảo an toàn.

Nước lũ trên sông Hồng và nhiều sông khác qua Hà Nội đang lên cao

Ảnh hưởng của mưa lũ cũng gây ra tình trạng ngập úng tại nhiều vị trí trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long cả 2 bên và khu vực một số hầm chui dân sinh. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Sở GTVT Hà Nội cũng đã có những điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến.

Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long bên phải tuyến từ Km7+00 (lối vào nút giao hầm chui đường sắt) đến Km10+350 (lối ra nút giao Khu đô thị An Khánh); từ Km20+00 (lối vào nút giao Tỉnh lộ 80) đến Km28+300 (lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc); phía trái tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, các phương tiện không được di chuyển từ Km16+500 (lối vào nút giao Cầu vượt Sài Sơn) đến Km7+00 (lối ra nút giao Hầm chui đường sắt); từ Km28+300 (lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến Km20+00 (lối ra nút giao Tỉnh lộ 80). Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 40km/giờ.

NGUYỄN QUỐC