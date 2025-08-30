Hà Nội: Cháy bãi để xe ở gần đê Nguyễn Khoái

Đầu giờ chiều ngày 30-8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực để xe ở gần đê Nguyễn Khoái, Hà Nội, khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Hình ảnh vụ cháy

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy tới hiện trường.

Tại hiện trường, vụ cháy xảy ra tại số 335 đường Nguyễn Khoái. đây là khu vực bãi gửi xe, khi xảy ra cháy, nhựa và cao su khiến khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.

Sau 1 giờ đồng hồ chữa cháy, cùng với việc điều động thêm các xe chữa cháy, sự phối hợp của các lực lượng công an địa bàn và người dân, đám cháy được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VĂN THẮNG

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản bị thiêu rụi. nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra theo quy định.

GIA KHÁNH