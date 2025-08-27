Đà Nẵng: Khống chế đám cháy nhà xưởng trong khu dân cư

Chiều 27-8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng cơ khí nằm trong hẻm 110 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), thiêu rụi nhiều tài sản.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa

Theo người dân, khoảng 17 giờ 10, lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà xưởng, tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm khu dân cư, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động 6 xe chữa cháy, xe bồn cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc 3 đơn vị nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, do xưởng nằm sâu trong hẻm nhỏ, được xây kín bằng tôn, công tác tiếp cận và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ việc

Lực lượng chức năng phải chia nhiều mũi, rải đường ống gần 500m để đưa nước vào bên trong. Người dân địa phương tích cực hỗ trợ lực lượng chữa cháy vận chuyển người và thiết bị vào hiện trường. Một số chiến sĩ phải sử dụng bình dưỡng khí để tiếp cận đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA