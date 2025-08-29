Xã hội

TPHCM: Khuyến cáo phòng ngừa cháy nổ và xử lý sự cố dịp lễ 2-9

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã đưa ra loạt khuyến cáo quan trọng về phòng ngừa cháy nổ và cách xử lý sự cố.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH tuyên truyền an toàn PCCC cho cư dân chung cư
Trong sinh hoạt gia đình, người dân cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, khóa van gas khi ra khỏi nhà; không sạc điện thoại, laptop, xe điện… qua đêm hoặc khi không có người trông coi; tránh đốt hương, nến, vàng mã gần vật liệu dễ cháy (rèm, giấy, quần áo, gỗ…).

Khi tham gia sự kiện, lễ hội, xem pháo hoa,... người dân nên quan sát lối thoát hiểm, cầu thang bộ, cửa thoát nạn để chủ động thoát hiểm khi cần; không chen lấn, xô đẩy, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu, bia. Khi đi tàu, thuyền cần mặc áo phao, mang theo dụng cụ cứu sinh. Nếu xảy ra sự cố cháy nổ phương tiện, cần nhanh chóng dừng xe, tắt máy, dùng bình chữa cháy hoặc vật dụng sẵn có để dập lửa.

Tại quán ăn, karaoke, khách sạn, trung tâm thương mại, chủ cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC, duy trì lối thoát nạn thông thoáng, sử dụng điện an toàn, không đấu nối trái quy định; đồng thời nhắc nhở, tập huấn cho nhân viên kỹ năng xử lý sự cố.

Tiểu thương được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Phòng PC07 khuyến cáo, mỗi gia đình nên trang bị bình chữa cháy xách tay, đèn pin, mặt nạ phòng độc để chủ động ứng phó. Khi có cháy, phải bình tĩnh, báo động, gọi 114, nhanh chóng thoát nạn an toàn và tham gia chữa cháy khi có điều kiện.

CẨM TUYẾT

