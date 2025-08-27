Cháy căn nhà bên trong khu đất hơn 1.000m² ở TPHCM

Xã hội

Ngày 27-8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà trong hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà bên trong khu đất rộng hơn 1.000m². Khu vực này được rào sắt, xây tường gạch xung quanh và có người sinh sống, trồng cây, nuôi gia súc.

tp-hcm-chay-nha-trong-hem-tren-duong-vo-van-van-1-651-8588.jpg.jpg
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: KV

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM, nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà lợp tôn bị thiêu rụi và đổ sập. Khu vực chuồng trại nuôi gia súc cũng bị cháy. May mắn, không có thương vong về người.

tp-hcm-chay-nha-trong-hem-tren-duong-vo-van-van-2-8489-2168.jpg.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: KV

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được thống kê, làm rõ.

CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN

