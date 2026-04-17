Tây Ninh: Dừng giao dịch tài sản, thủ tục đầu tư liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An

Ngày 17-4, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản và thủ tục đầu tư liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Khang Thông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (xã Bình Đức), nhằm phục vụ công tác điều tra theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an.

Một góc dự án của Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An tại tỉnh Tây Ninh

Theo đó, tất cả tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng, chứng thực cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phải dừng ngay các thủ tục liên quan đến tài sản của các pháp nhân và cá nhân thuộc hai doanh nghiệp này. Các hoạt động bị tạm dừng gồm hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng tài sản; đồng thời không được thực hiện cầm cố, thế chấp hoặc bất kỳ hình thức nào làm biến động tài sản.

Phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở bất động sản mà còn bao gồm cổ phần, cổ phiếu và các loại tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Quy định này nhằm kiểm soát toàn diện các biến động tài sản có liên quan trong quá trình điều tra.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cũng cho biết sẽ tạm dừng giải quyết các thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với các đơn vị liên quan. Biện pháp này có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế hoặc điều chỉnh từ cơ quan có thẩm quyền, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo cơ quan chức năng, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn là cần thiết để phục vụ trực tiếp quá trình điều tra, đồng thời hỗ trợ rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng. Đây cũng được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự liên quan đến các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai các bước theo quy định để phục vụ công tác điều tra.

QUANG VINH