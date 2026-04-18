Đồng Nai: Tạm giữ người phụ nữ đột nhập phòng trọ trộm trang sức

Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hồng Tươi (sinh năm 1993, tạm trú xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Hồng Tươi tại cơ quan công an. Ảnh: CATĐN

Trước đó, ngày 14-4, anh Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1992, tạm trú ấp 2, xã Phước An) đến Công an xã Phước an trình báo bị mất tài sản tại phòng trọ, gồm nhiều trang sức bằng vàng (dây chuyền, nhẫn, vòng simen) tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, công an huy động lực lượng truy xét, xác định Tươi là thủ phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tươi khai nhận, cuối tháng 3-2026 đã nhặt được chìa khóa phòng trọ của anh Tiến. Do đang thiếu nợ lại thấy vợ của anh Tiến đeo nhiều trang sức có giá trị nên Tươi nảy ý định giữ chìa khóa phòng để đột nhập, trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 6-4, sau khi tan ca làm đêm về, Tươi điều khiển xe máy đến phòng trọ của anh Tiến, lấy chìa khóa nhặt được mở và trộm nhiều tài sản, mang đi bán được 284 triệu đồng.

PHÚ NGÂN