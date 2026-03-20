Bắt nhóm sử dụng ma túy, phát hiện đối tượng truy nã

Ngày 20-3, Công an xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Huỳnh Đức (sinh năm 1997, trú ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ), Trương Quang Sáng (sinh năm 1996, trú xã Chợ Mới), Đặng Vĩnh Thái (sinh năm 2007, trú xã An Châu) và Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2003, trú phường Long Xuyên).

Trong nhóm này, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Nhân là đối tượng bị truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ trái sang phải, các đối tượng: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Quang Sáng và Đặng Vĩnh Thái

Trước đó, từ tin báo của quần chúng về việc một nhóm người tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Nhơn An, Công an xã Nhơn Mỹ phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kiểm tra đột xuất, phát hiện 7 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bọc nilon chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy; 2 vật bằng kim loại có hình dạng giống súng và một số viên đạn; cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng công an thu giữ

Qua lời khai ban đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Huỳnh Đức là đối tượng cầm đầu. Đức khai đã liên hệ mua ma túy từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó phân công người đi nhận ma túy tại khu vực chợ An Châu, đồng thời chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và rủ các đối tượng đến nhà cùng sử dụng.

Hiện Công an xã Nhơn Mỹ đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NAM KHÔI