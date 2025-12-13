Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

Mặc dù thời tiết mưa lạnh, lực lượng chức năng tại 126 xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, kỷ cương, sạch đẹp.

Ngày 13-12, lực lượng chức năng tại 126 xã, phường của TP Hà Nội đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang lòng đường, hè phố, tập trung xử lý các vi phạm trật tự đô thị, với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Ghi nhận tại nhiều địa bàn cho thấy, ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, tháo dỡ mái che, bảng hiệu lắp đặt sai quy định; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thu gọn hàng hóa, không lấn chiếm vỉa hè. Nhờ đó, nhiều tuyến phố nhanh chóng trở nên thông thoáng, sạch sẽ.

Lực lượng chức năng tại 126 xã, phường của Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị

Tại phường Đống Đa, ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết đợt ra quân đánh dấu cách làm mới, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Phường yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rằng giữ gìn không gian trước cửa nhà cũng chính là giữ gìn bộ mặt đô thị và của mỗi gia đình.

Cán bộ công an phường Ngọc Hà tuyên truyền vận động người dân sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm vỉa hè

Tại phường Cầu Giấy, lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm”, tháo dỡ bục bệ, cầu dẫn, mái che vi phạm. Ông Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết đợt ra quân lần này nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm cá nhân, đơn vị với kết quả duy trì trật tự đô thị trên từng địa bàn phụ trách. Trường hợp để xảy ra tái lấn chiếm hoặc mất vệ sinh môi trường kéo dài sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phường.

Lực lượng chức năng phường Sơn Tây tháo dỡ các mái che lấn chiếm vỉa hè

Tại phường Giảng Võ, đợt ra quân tập trung xử lý một trong những “điểm nghẽn” trọng tâm về cảnh quan, giao thông, hạ tầng và nếp sống văn minh đô thị. Các tổ công tác đã tổng vệ sinh môi trường, xử lý rác tồn đọng, phế thải xây dựng; làm sạch tuyến phố, ngõ xóm, trường học; đồng thời tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu lắp đặt sai quy định.

Lực lượng chức năng thu dọn các vật dụng của một số hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Trước đó, ngày 10-12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên toàn thành phố. Kế hoạch xác định rõ việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, nhân lực để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng chức năng tuyên truyền vận động các hộ dân ở mặt phố không lấn chiếm vỉa hè

Theo kế hoạch, thành phố đưa ra 4 nhóm tiêu chí gồm: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Trong đó yêu cầu hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo giao thông đầy đủ; không tồn tại “chợ cóc”, “chợ tạm”; các điểm trông giữ xe phải được cấp phép, kẻ vạch, niêm yết giá đúng quy định; biển hiệu, biển quảng cáo được lắp đặt đúng kích thước, vị trí, bảo đảm mỹ quan đô thị.

MINH KHANG