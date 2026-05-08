TPHCM: 6 mốc thời gian phụ huynh cần lưu ý khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp

Ngày 8-5, Sở GD-ĐT TPHCM triển khai công tác hướng dẫn UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, trong đó đặc biệt lưu ý các mốc thời gian đối với phụ huynh và học sinh.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND phường Hòa Hưng tổ chức

Theo đó, TPHCM thống nhất sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia làm tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp. Phòng Văn hóa – Xã hội (thuộc UBND phường, xã) căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp riêng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại một địa chỉ địa chỉ duy nhất là https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25-5, các địa phương thông báo thông qua khu phố, ấp trên địa bàn bằng nhiều kênh trực tiếp hoặc nền tảng thông tin truyền thông cho phụ huynh học sinh biết địa chỉ cổng tuyển sinh của thành phố, tránh để phụ huynh bị kẻ gian lừa đảo.

Từ ngày 27-5 đến ngày 7-6, phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh theo khu vực và đối tượng tuyển sinh thông qua cổng tuyển sinh của thành phố. Trong đó, cần xác định chính xác đối tượng tuyển sinh gồm: đối tượng 1 là trường hợp có nơi ở hiện tại trên địa bàn; đối tượng 2 là các trường hợp còn lại.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý đối với các trường hợp thuộc đối tượng 2, phụ huynh học sinh cần xem kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện, đồng thời giải đáp các vướng mắc của cha mẹ học sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, công bằng và thuận lợi cho học sinh.

Điểm mới của công tác tuyển sinh năm nay là phụ huynh có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc các loại đối tượng tuyển sinh, loại hình trường thường và trường triển khai mô hình đặc thù.

Từ ngày 8-6 đến ngày 15-6, các trường triển khai mô hình đặc thù công bố kết quả tuyển sinh. Học sinh không trúng tuyển vào trường đặc thù sẽ được bố trí chỗ học vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến ngày 7-6.

Từ ngày 16-6 đến ngày 23-6, các trường triển khai mô hình đặc thù tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp.

Từ ngày 24-6 đến ngày 10-7, Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường, xã tiếp nhận dữ liệu học sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương, sau đó tổ chức phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục đại trà theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh.

Từ ngày 11-7 đến ngày 20-7, phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại các trường đại trà.

Trong thời gian triển khai công tác tuyển sinh, các trường học công khai thông tin hỗ trợ, số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để phụ huynh học sinh liên hệ khi gặp khó khăn.

THU TÂM