Hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia giải Violympic

Sáng 9-5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Violympic năm học 2025-2026 với chủ đề "Vươn mình rực rỡ", tôn vinh hành trình chinh phục tri thức của học sinh Việt Nam.

Trao giải Violympic năm học 2025-2026 cho các em học sinh.

Năm học 2025-2026 tiếp tục ghi dấu sức lan tỏa mạnh mẽ của Violympic, khi thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh trên toàn quốc tham gia. Sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý.

Trong tổng số học sinh đạt giải, có 2.595 giải Vàng, 3.896 giải Bạc, 6.512 giải Đồng và 19.300 giải Khuyến khích.

Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước với 7.733 học sinh đạt giải, tiếp theo là Hải Phòng với 4.396 học sinh, Phú Thọ với 3.720 học sinh, Ninh Bình với 3.608 học sinh, Hưng Yên với 2.437 học sinh đạt giải.

Violympic không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các đô thị lớn mà còn ngày càng trở thành sân chơi học tập quen thuộc với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Đại diện Bộ GD-ĐT, Tập đoàn FPT Trao giải Violympic năm học 2025-2026 cho các em học sinh.

Đây là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng quốc gia cho học sinh lớp 1 và nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Gần 600 em học sinh tham dự lễ trao giải khu vực phía Bắc.

Tốp 20 học sinh xuất sắc tại vòng quốc gia Violympic từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ được ưu tiên vào thẳng vào vòng quốc gia của Vio Global Champion mà không cần xét điều kiện điểm số tại vòng trải nghiệm. Đây là cơ hội để những gương mặt nổi bật nhất từ Violympic tiếp tục đại diện cho học sinh Việt Nam bước vào hành trình chinh phục sân chơi quốc tế.

Lễ vinh danh năm nay, ban tổ chức thực hiện thông điệp về lòng biết ơn trên hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Thí sinh lên sân khấu nhận huy chương cùng với cha mẹ, các em cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô hay tự tay trao sách vinh danh cho những người luôn đồng hành.

Ban tổ chức mong muốn, Violympic không chỉ vinh danh những gương mặt xuất sắc, mà còn tôn vinh những người đã âm thầm nâng bước để mỗi hành trình chinh phục trí thức của các em có thể vươn xa hơn.

Tại lễ trao giải, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT đánh giá, sau gần hai thập kỷ, Violympic không chỉ dừng lại ở một sân chơi học tập trực tuyến trong nước, mà đang từng bước mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam tự tin bước ra những sân chơi tri thức lớn hơn, khẳng định bản thân trên bản đồ học thuật quốc tế.

Violympic là một cuộc thi trực tuyến dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, với các vòng thi bao gồm: Toán, Toán bằng Tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên và Lịch sử. Năm nay, sau lễ trao giải tại Hà Nội, Violympic sẽ tiếp tục tổ chức Lễ trao giải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm đầu tiên Violympic tổ chức lễ trao giải lớn tại cả 2 miền Nam - Bắc.

