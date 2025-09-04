Xã hội

Hà Nội khẩn trương rà soát, di dời ngay các bãi xe dưới gầm cầu

Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30-10.

Ngày 4-9, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, bảo trì đường bộ rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác; bảo đảm không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định.

Đồng thời, phối hợp với Công an TP Hà Nội, UBND các xã, phường kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ; báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 15-9.

1.jpg
Một khu vực gầm cầu đường bộ ở Hà Nội bị biến thành điểm trông giữ xe

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30-10; rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ để tham mưu UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9-2025 bảo đảm tuân thủ đúng quy định hiện hành.

2.jpg
Nhiều gầm cầu đường bộ ở Hà Nội trở thành các bãi trông giữ xe ô tô

Trước đó, vào ngày 30-8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm xe máy tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Xây dựng đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày ngày 30-10-2025.

MINH KHANG

