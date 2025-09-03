Di dời các bãi giữ xe khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng bộ trước 30-10

Sau vụ cháy hàng trăm xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, rà soát các bãi để xe nằm trong hành lang an toàn đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30-8

Theo Bộ Xây dựng, quy định về công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, an toàn công trình đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ đã được quy định tại Luật Đường bộ 2024; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các văn bản liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số địa phương vẫn còn tình trạng mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ. Điển hình là vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30-8, gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra hỏa hoạn liên quan kết cấu hạ tầng đường bộ.

Đồng thời, các địa phương lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng bộ trước ngày 30-10; ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp các cơ quan chuyên môn của TP Hà Nội tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo Bộ Xây dựng làm cơ sở phối hợp UBND TP Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15-9.

MINH ANH