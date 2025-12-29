Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới 2026 tại 6 điểm

Để chào mừng năm mới 2026, TP Hà Nội sẽ tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô, trong đó khu vực hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội. Theo đó, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23 giờ 45 phút đến 00 giờ 00 phút ngày 1-1-2026. Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô, gồm: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hànộimới (ở phường Hoàn Kiếm); trước Bưu điện Hà Nội (ở phường Hoàn Kiếm); tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất (ở phường Hai Bà Trưng); tại khuôn viên đường đua F1, (ở phường Từ Liêm); tại Vườn hoa Lạc Long Quân (ở phường Tây Hồ) và tại hồ Văn Quán (ở phường Hà Đông).

Hà Nội sẽ tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa chào năm mới 2026

Tổng số đạn pháo hoa sử dụng gồm có 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn ấn tượng.

Cùng với đó, chào năm mới 2026, chương trình Hà Nội Countdown 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 31-12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ở phường Hoàn Kiếm) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

MINH KHANG