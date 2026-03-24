Hà Nội sẽ chi hơn 20.000 tỷ đồng làm nhà hát và các công trình văn hóa

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình hành động nêu rõ quan điểm chỉ đạo: Đảng bộ và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bảo đảm sự thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, hành động sáng tạo, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa Thủ đô.

Xác định con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển Hà Nội, giữ vai trò dẫn dắt phát triển, là trụ cột định hướng, là hệ điều tiết và thúc đẩy nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô.

Nhà hát lớn Hà Nội- công trình văn hóa lâu đời nổi tiếng ở Thủ đô

Chương trình hành động đề ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao; 100% các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số.

Đặc biệt, thành phố bảo đảm trên 4% tổng chi ngân sách hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP; phấn đấu thêm 2 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh.

Phối cảnh một công trình nhà hát Opera đang được xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Đặc biệt, trong danh mục các dự án để phát triển văn hóa Thủ đô giai đoạn 2026-2030, Hà Nội sẽ đầu tư, hỗ trợ đầu tư 1.058 dự án với tổng số vốn 36.112 tỷ đồng, trong đó 250 dự án dùng ngân sách thành phố có số vốn 20.942 tỷ đồng; 808 dự án dùng ngân sách xã, phường có số vốn 15.170 tỷ đồng.

Trong số các dự án công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát thành phố trên đường Võ Thị Sáu (ở phường Bạch Mai) rộng khoảng 9.000m2, dự kiến có 2.000 - 2.500 chỗ ngồi và tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ mở rộng, phục dựng không gian lịch sử của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây Trung tâm văn hóa thành phố có quy mô 20.000 chỗ ngồi ở trục cảnh quan sông Hồng; nghiên cứu xây công trình biểu tượng Thủ đô trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng ở khu vực Bắc Cầu (phường Bồ Đề)…

Thành phố cũng đặt mục tiêu hình thành từ 15-20 trung tâm công nghiệp văn hóa và trung tâm phát triển thương mại văn hóa; xây dựng 10-15 tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, có khả năng biểu diễn lâu dài và giới thiệu ra quốc tế.

QUỐC LẬP