Hà Nội: Tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Chiều 2-6, tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn Hà Nội (thực hiện điểm b, khoản 1, điều 14 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Theo đó, TP Hà Nội sẽ áp dụng mức tiền phạt bằng 2 lần mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng quy định tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27-3-2026 của Chính phủ. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân. Nghị quyết xác định rõ mức phạt hành chính đối với 53 hành vi vi phạm cụ thể.

Trong đó, đối với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như: xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã hội; thể hiện nội dung dâm ô, trụy lạc hoặc kích động chống đối pháp luật, mức phạt 80-100 triệu đồng.

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: BẢO CHI

Trong lĩnh vực điện ảnh, hành vi phổ biến phim tại rạp chiếu, trên truyền hình hoặc trên không gian mạng khi chưa có giấy phép phân loại hoặc chưa thực hiện phân loại theo quy định bị phạt 80-100 triệu đồng. Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức chương trình có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực hoặc gây tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội bị phạt 80-90 triệu đồng.

Nghị quyết cũng tăng mức xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm, trong đó hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định bị phạt 60-80 triệu đồng; hành vi kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép bị xử phạt 80-100 triệu đồng. Các hành vi tổ chức hoạt động mang tính đồi trụy, khiêu dâm hoặc bao che cho các hoạt động này tại cơ sở karaoke, vũ trường, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch bị phạt tới 100 triệu đồng.

Cùng với đó, Nghị quyết tăng mạnh chế tài đối với các hành vi quảng cáo trái phép, như: hành vi treo, đặt, dán hoặc vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt 10-20 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước bị xử phạt 160-200 triệu đồng, đây là mức phạt cao nhất trong nghị quyết.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tham dự Kỳ họp thứ ba. Ảnh: BẢO CHI

Trước đó, thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều đại biểu cho rằng việc tăng mức xử phạt và mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn địa bàn thành phố thay vì chỉ khu vực nội thành như trước đây là rất kịp thời, tránh “vùng trũng” trong vi phạm pháp luật.

Thực tế cho thấy nhiều hành vi quảng cáo sai quy định, rao vặt, treo băng rôn, biển hiệu trái phép vẫn diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị; không chỉ ở nội đô mà đã lan rộng ra khu vực ngoại thành. Một số ý kiến kiến nghị thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát đô thị và nền tảng iHanoi để nâng cao hiệu quả quản lý.

QUỐC LẬP