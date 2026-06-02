Nhà thơ, cựu binh Mỹ ra mắt tập thơ về Hồ Gươm

Sáng 2-6, tại Hà Nội, nhà thơ Mỹ Bruce Weigl ra mắt tập thơ song ngữ Việt - Anh "Sự mê đắm của Hồ Gươm - The Ecstasy of Ho Guom", do nhà thơ Trần Lê Khánh chuyển ngữ. Dịp này, triển lãm tranh cùng tên cũng được khai mạc.

Từng tham chiến tại Việt Nam giai đoạn 1967-1968, Bruce Weigl đã vượt qua những ám ảnh chiến tranh để trở thành người bạn thân thiết của đất nước và con người Việt Nam. Từ năm 1988 đến nay, ông thường xuyên trở lại Hà Nội để sáng tác, dịch thuật và tìm cảm hứng từ đời sống văn hóa Việt.

Nhà thơ Bruce Weigl (ngồi giữa) chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: HÀ GẤM

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng hành trình của Bruce Weigl đến Việt Nam là câu chuyện đặc biệt về sự chuyển hóa của con người và nghệ thuật.

Ông chia sẻ: “Gần 60 năm trước, Bruce Weigl đến Việt Nam lần đầu tiên trên một hải trình rất dài. Khi ấy, ông là một người lính Mỹ mang theo súng đạn, bom đạn, chất độc da cam và những nỗi đau của chiến tranh. Nhưng trong những lần trở lại Việt Nam sau năm 1975, ông không còn mang theo những thứ vũ khí hủy diệt nữa mà mang theo những bài thơ, những bài thơ viết về Việt Nam và tình yêu sâu nặng dành cho mảnh đất này”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: HÀ GẤM

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, điều đặc biệt trong thơ Bruce Weigl là ông không miêu tả Hà Nội theo cách trực diện, mà khám phá một Hà Nội mới từ chính những điều quen thuộc nhất. Ông cũng đánh giá cao bản dịch của Trần Lê Khánh khi vừa giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, vừa bảo tồn những đặc tính quan trọng trong thơ Bruce Weigl.

“Chính nhờ sự giao thoa ấy mà hôm nay chúng ta có mặt ở đây để một lần nữa tìm thấy Hà Nội của chính mình qua lăng kính của một người khác”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.

Triển lãm những tác phẩm hội họa của Bruce Weigl. Ảnh: HÀ GẤM

Tập thơ "Sự mê đắm của Hồ Gươm" dày 280 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, là kết tinh của những trải nghiệm, quan sát và suy tư của Bruce Weigl về Hà Nội. Theo tác giả, đây là “một thoáng gặp gỡ với những linh hồn Hà Nội”, nơi quá khứ và hiện tại, hữu hình và vô hình hòa quyện trong cùng một trường cảm xúc.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Bruce Weigl cho biết, Hà Nội và Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn nhất cho tập thơ. Ông kể rằng trong khoảng 40 năm qua, mỗi lần trở lại Việt Nam, thơ ca dường như tự tìm đến qua những cuộc dạo phố hay những giờ ngồi ở quán cà phê.

“Tôi muốn chia sẻ những bài thơ này với bạn bè và độc giả Việt Nam bởi chúng thể hiện tình yêu của tôi dành cho đất nước và nền văn hóa lâu đời của các bạn. Tôi muốn xuất bản tập thơ này tại Việt Nam, bởi chính Việt Nam đã nuôi dưỡng những bài thơ ấy. Chúng không thuộc về tôi, chúng thuộc về Việt Nam”, nhà thơ bày tỏ.

Triễn lãm tranh lấy cảm hứng từ Hà Nội của Bruce Weigl

Tại lễ ra mắt tập thơ, triển lãm tranh cùng tên giới thiệu đến người xem nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ Hà Nội và hành trình sáng tạo của Bruce Weigl.

Bruce Weigl sinh năm 1948 tại bang Ohio, Mỹ. Ông là tác giả của 14 tập thơ, từng 2 lần vào chung kết giải Pulitzer dành cho thơ và giành nhiều giải thưởng văn học uy tín.

VĨNH XUÂN