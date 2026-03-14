Hà Nội trước “Ngày hội non sông”: Vững niềm tin, đầy kỳ vọng trong từng lá phiếu

Ngày mai, 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong không khí hân hoan, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Thủ đô khoác áo mới

Hà Nội ngày cuối tuần (14-3), đi dọc các tuyến phố trung tâm, như Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ hay quanh hồ Hoàn Kiếm cho tới các thôn, xóm ở ngoại thành, người dân dễ dàng cảm nhận không khí trang trọng nhưng không kém phần náo nức của ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Pa-nô, áp phích, băng rôn với sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử được trang trí đồng bộ và trang trọng.

﻿ Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bầu cử được đặt trang trọng tại khu đường Điện Biên Phủ, Hà Nội

Tại các bảng tin khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai, thu hút rất đông người dân tìm hiểu.

Bà Nguyễn Thị Phương (ở phường Ngọc Hà) vừa cẩn thận ghi chép lại thông tin các ứng cử viên vào cuốn sổ tay, vừa chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng lần nào cũng thấy bồi hồi. Năm nay, thông tin ứng cử viên được trình bày rất rõ ràng, khoa học. Tôi nghiên cứu kỹ để chọn ra những người thực sự có tâm, có tầm, nói được và làm được cho người dân”.

Sức nóng của “Ngày hội non sông” không chỉ lan tỏa ở nội đô. Tại xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội, không khí chuẩn bị cũng diễn ra khẩn trương.

Ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, dù địa hình cách trở, nhưng địa phương đã sớm hoàn thiện các khu vực bỏ phiếu, thành lập đầy đủ các tổ phụ trách bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị cơ sở vật chất theo kế hoạch.

“Chúng tôi đã chủ động liên hệ với từng cử tri đi làm ăn xa để thông báo ngày giờ. Niềm vui của người dân xã đảo là được đóng góp tiếng nói của mình vào sự phát triển chung của Thủ đô”, ông Đinh Tuấn Anh khẳng định.

Quy mô lớn nhất, chuẩn bị kỹ nhất

Với hơn 6 triệu cử tri và 1.451 điểm bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính xã, phường, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bầu 32 đại biểu Quốc hội, 124 đại biểu HĐND cấp thành phố và hơn 3.160 đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở Hà Nội đã hoàn tất

Trao đổi với báo chí, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội nhấn mạnh: “Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Với tinh thần đi trước một bước, chúng tôi đã triển khai các quy trình chặt chẽ, đồng bộ từ cấp thành phố đến xã, phường, đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật”.

Điểm mới của nhiệm kỳ này chính là sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu đại biểu, khi TP Hà Nội đặt ra yêu cầu cao về chất lượng nhân sự, giảm đại biểu khối chính quyền, tăng đại biểu chuyên trách và mở rộng đại diện ở các lĩnh vực: khoa học, nghệ thuật, doanh nhân, y tế, giáo dục...

Qua các vòng hiệp thương nghiêm túc, danh sách ứng cử viên đã hội tụ đủ những gương mặt tiêu biểu, có trình độ chuyên môn cao và uy tín xã hội, tạo tiền đề để cử tri “chọn mặt gửi vàng”.

Cử tri phường Hoàn Kiếm nghiên cứu thông tin các ứng cử viên trước khi lựa chọn những người xứng đáng nhất

Cùng với đó, một trong những dấu ấn đậm nét trong công tác bầu cử năm nay của Thủ đô chính là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Cử tri và nhân dân thông qua ứng dụng iHanoi (Công dân số Thủ đô), VNeID và hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử có thể tra cứu thông tin về các ứng cử viên, khu vực bỏ phiếu, địa điểm và đường đi ngay trên điện thoại thông minh. Công nghệ không chỉ giúp cán bộ giảm tải áp lực mà còn giúp người dân tiếp cận thông tin một cách minh bạch, nhanh chóng nhất.

Là cử tri trẻ lần đầu tiên được thực hiện quyền bỏ phiếu, cử tri Lê Minh Anh (19 tuổi, sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội) hào hứng: “Em rất ấn tượng khi có thể quét mã QR để xem tiểu sử ứng cử viên. Cách làm này rất gần gũi với giới trẻ chúng em”.

Một điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hoàn tất mọi công việc cho cuộc bầu cử

Để “ngày hội lớn” của toàn dân diễn ra an toàn tuyệt đối, Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng đã triển khai phương án bảo vệ ở mức cao nhất với mọi điểm bỏ phiếu.

Lực lượng chức năng còn đặc biệt chú trọng an ninh trên không gian mạng. Các trường hợp đưa tin giả, xuyên tạc về bầu cử đều bị giám sát và xử lý nghiêm.

Với tinh thần “rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu”, lực lượng công an ở cơ sở đã không quản ngày đêm xuống địa bàn để làm sạch dữ liệu công dân, đảm bảo mỗi lá phiếu đều được phát đúng, phát đủ để tất cả cử tri đều thực hiện trọn vẹn quyền của mình.

KHÁNH NGUYỄN