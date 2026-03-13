TPHCM: Tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 13-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Hội nghị nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15-3).

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Sở Nội vụ TPHCM và trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ ghi biên bản, quy trình nhập dữ liệu phần mềm và các kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trước, trong và sau khi bỏ phiếu. Đặc biệt, Sở Nội vụ lưu ý các địa phương phải rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu sót thẻ cử tri.

Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền yêu cầu các địa phương, đơn vị, các thành viên tổ bầu cử; cán bộ, công chức phụ trách nhập liệu và tổng hợp của các địa phương khẩn trương rà soát tất cả nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử TPHCM.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng thời, phân công cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ thời gian và rõ trách nhiệm; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế và phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, ngăn chặn các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát tình hình biến động cử tri để cập nhật danh sách, theo dõi việc niêm yết danh sách cử tri.

Các đại biểu dự tập huấn trực tiếp tại điểm cầu Sở Nội vụ TPHCM

Đặc biệt, các địa phương phải quản lý nghiêm ngặt số lượng phiếu bầu. Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thành phố đã cấp dự phòng thêm 20% lượng phiếu để kịp thời thay thế các trường hợp sai sót hoặc hư hỏng, nhưng quá trình thay thế phải có biên bản rõ ràng, minh bạch.

Sau ngày bầu cử, các đơn vị phải thực hiện nghiêm công tác thu hồi, quản lý tài liệu và báo cáo tổng kết, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri, trong đó bầu cử 3 cấp là hơn 7,6 triệu cử tri; bầu cử 2 cấp là hơn 2 triệu cử tri; và 5.065 khu vực bỏ phiếu. Số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 48 người và 208 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM.

THU HƯỜNG