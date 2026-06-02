92 đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự đại hội gồm 92 đại biểu chính thức; đồng chí Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, làm Trưởng đoàn. TPHCM là đoàn có nhiều đại biểu nhất trong các đoàn tham dự đại hội.

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tập trung chuẩn bị các nội dung được phân công tham gia tại đại hội, tổ chức nhiều hội nghị thảo luận, đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Các ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo...

Dự kiến, LĐLĐ Thành phố sẽ tham gia trình bày 1 tham luận tại phiên chính thức và các tham luận tại 5 Trung tâm thảo luận Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thanh Nhân chia sẻ, các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho hơn 2,4 triệu đoàn viên, đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao.

Đoàn đại biểu TPHCM tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí mong các đại biểu đóng góp kinh nghiệm, thực tiễn, trí tuệ từ các hoạt động Công đoàn của TPHCM; cân nhắc, chọn vấn đề nổi bật nhất, thấy rõ vai trò của Công đoàn TPHCM để nêu tại các phiên thảo luận.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 đến 5-6-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong định hướng hoạt động Công đoàn giai đoạn mới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

THÁI PHƯƠNG