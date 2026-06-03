Đề nghị tăng nguồn lực chăm lo phúc lợi đoàn viên, người lao động

Chiều 3-6, tại phiên thảo luận của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị điều chỉnh chính sách tài chính công đoàn theo hướng tăng nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Cần tăng thêm nguồn lực chăm lo

Ông Trần Đăng Ninh, đại diện đoàn thành phố Đồng Nai, cho rằng một số mức hỗ trợ hiện hành không còn phù hợp với mặt bằng giá cả và nhu cầu thực tế của người lao động. Đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ đối với đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời xem xét lại chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là tại các doanh nghiệp.

Cùng quan điểm, nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng nguồn lực tài chính công đoàn cần tập trung nhiều hơn cho các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động. Bà Nguyễn Phương Nga, Phó Trưởng ban Công tác công đoàn, Kế toán trưởng Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, kiến nghị việc đánh giá hiệu quả chi tiêu không chỉ dựa trên các chỉ tiêu tài chính, mà cần căn cứ vào giá trị thực tế người lao động nhận được từ các chương trình phúc lợi.

Từ góc độ địa phương, nhiều mô hình chăm lo đoàn viên cũng được chia sẻ tại phiên thảo luận. Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho biết, địa phương đã dành khoảng 400 tỷ đồng chăm lo đoàn viên dịp tết, hỗ trợ khoảng 50.000 đoàn viên ngoài địa phương về quê đón tết.

TP Hải Phòng cũng duy trì quỹ hỗ trợ đoàn viên vay vốn khẩn cấp nhằm hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen”. Từ quy mô 15 tỷ đồng ban đầu, quỹ hiện đã tăng lên 50 tỷ đồng và đang được đề xuất bổ sung thêm nguồn lực trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Ngọc Oanh, bộ phận tài chính, Liên đoàn Lao động TPHCM phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bà Bùi Thị Ngọc Oanh, bộ phận tài chính Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết ứng dụng điều hành công đoàn đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục tài chính. Nếu trước đây việc cấp trả kinh phí cho công đoàn cơ sở có thể kéo dài 1-2 tháng, thì hiện nay chỉ còn khoảng 7-10 ngày khi hồ sơ đầy đủ, chính xác.

TPHCM cũng đang thực hiện số hóa dữ liệu tài chính, tài sản công đoàn và tích hợp mã định danh đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chăm lo người lao động.

Nhiều tham luận của các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Đắk Lắk, TPHCM… cũng đề cập yêu cầu tăng hiệu quả thu kinh phí công đoàn, chống thất thu và bảo đảm nguồn lực phục vụ trực tiếp đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh việc tăng nguồn lực cho phúc lợi, các đại biểu cũng quan tâm đến hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công đoàn trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy. Đại diện các địa phương đề nghị tiếp tục phân cấp hợp lý, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài chính.

Đang nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn

Trao đổi tại phiên thảo luận, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ghi nhận các ý kiến đề xuất của đại biểu và cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong thời gian tới.



Theo ông Phan Văn Anh, việc điều chỉnh các định mức chi tài chính công đoàn hiện nay không còn hoàn toàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định như trước, mà phải thực hiện theo các quy định mới của pháp luật.

“Theo quy định hiện hành, nhiều nội dung chi tài chính công đoàn phải thống nhất với Chính phủ và các cơ quan liên quan”, ông Phan Văn Anh cho biết.

Ông Phan Văn Anh cũng cho hay, qua trao đổi với các cơ quan chức năng, việc điều chỉnh tăng các mức chi sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu xuyên suốt vẫn là ưu tiên nguồn lực cho đoàn viên, người lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với hoàn thiện các quy định về tài chính, hệ thống công đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các phần mềm quản lý đồng bộ nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm thủ tục hành chính. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý hiệu quả nguồn lực công đoàn, dành nhiều nguồn lực hơn cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên trong thời gian tới.

PHÚC VĂN